Implementa la SSPM operativos

Ciudad Juárez.- Ante los pronunciamientos del sector empresarial de una mejor seguridad y el aumento de hechos violentos en las diferentes zonas habitacionales, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz Morales, implementó un operativo que permitió el aseguramiento de siete armas de fuego con la detención de varias personas.

El jefe policiaco dijo que estas acciones serán de manera permanente y en puntos y horarios indistintos, con el fin de brindar una mayor seguridad a la ciudadanía.

La sobrevigilancia se implementó en zonas donde se prioriza la presencia policial y que permitió la detención de Raúl Armando V. D. de 35 años, quien fue capturado en el cruce de las calles Manuel N. López y Manuel López, en la colonia Héroes de la Revolución, en probable posesión de dos armas de fuego calibre 380, con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles y la otra con seis cartuchos, además de una caja de cartón con 50 cartuchos útiles calibre 380 y 80 gramos de cristal.

Otros detenidos fueron David Ramón B. R. de 53 años, Jezabel Alejandra R. A. de 35 y Omar Alexis B. A. de 27 años, arrestados en el cruce de las calles Candelaria Díaz de Bustamante y Lidia Gómez Marín, en la colonia Independencia II, a bordo de un vehículo de la marca Ford Ranger, en color blanco.

Dentro de la unidad fue asegurada un arma de fuego calibre 32 milímetros con cargador abastecido con ocho cartuchos útiles y 20 gramos de cristal.

También detenido Rodolfo Daniel B. G. de 41 años, en el cruce de las calles Juan Felipe Rico y bulevar Zaragoza, en la colonia Infonavit Juárez Nuevo, a quien se le aseguró un arma de fuego calibre 380 con un cargador abastecido con seis cartuchos útiles.

Además fueron detenidos José Alexis V. C. en el cruce de las calles 2 de abril y Saltillo, en la colonia Ex Hipódromo, en posesión de una pistola tipo revólver calibre 22 desabastecida, así como Cristopher Brayan C. L. de 24 años y Daniel M. P. de 37, arrestados en el cruce de las calles Senderos de Badajoz y Senderos del Carmen, en el fraccionamiento Senderos de San Isidro.

Estas últimas personas traían una pistola tipo revólver calibre 38 especial, con seis cartuchos expansivos, además de un arma hechiza calibre 22 con un cartucho.

En cuanto al combate al delito de narcomenudeo se realizó el arresto de 13 presuntos narcomenudistas en distintas intervenciones durante el día, a los cuales se les aseguraron diferentes tipos de droga, tales como cristal y mariguana.

De igual manera se realizó la captura de siete personas que contaban con algún mandamiento judicial vigente por diversos delitos, destacando la detención de un prófugo de la justicia por el delito de homicidio calificado, con fecha de libramiento del día 2 de febrero de 2024, identificado como Jorge Luis S. C. de 55 años, en el cruce de las calles privada Henequén y Zaragoza, en la colonia Solidaridad.

El operativo se mantendrá vigente con el objetivo de reforzar la operatividad de la policía municipal en todos los sectores de la localidad, priorizando la integridad y seguridad de toda la comunidad juarense, dijo el secretario.