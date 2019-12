Imparten taller para alcanzar metas

Aterrizar los objetivos con preguntas clave y delimitarlos de formas medibles aumenta su posibilidad de cumplimiento y por ende la autoestima de las personas que así lo hagan, precisó ayer la psicoterapeuta Claudia Bueno, del Centro de Transformación Humana (CeTHu).

Tras la realización del taller “Admite tus derrotas y aprende de ellas”, la especialista precisó en entrevista que es necesario que quienes se fijen una meta, lo hagan de manera correcta y no de forma atropellada.

“Muchas veces decimos, por ejemplo: ‘quiero bajar de peso’ pero no decimos ¿cuánto o para cuándo? ¿En qué condiciones? Entonces, el no tener claro cómo queremos lograr la meta, muchas veces nos frena y nuestro cerebro no sabe a dónde va y decide quedarse donde está”, mencionó.

Estimó que cerca del 90 por ciento de la gente evita hacerlo, ya que al fijarse objetivos, las personas portan un sentimiento detrás, como el miedo al fracaso o al cambio, por lo que se bloquean y evitan la exposición.

Ante lo dicho, explicó que es importante fijar metas a corto plazo, al menos al principio, y definir una pregunta: ¿para qué se quiere lograr el objetivo?, debido a que la respuesta será la motivación.

“Si no se tiene claro el ¿para qué?, en el camino lo dejan (el objetivo). Los propósitos por lo regular son a muy largo plazo, cuando son fijados. Mucha gente dice ´está es mi meta de año nuevo´, y piensan que tienen 365 días para lograrla y eso puede ser algo en contra porque, como se tiene todo un año, es muy fácil que se piense en aplazamientos. Es importante que cuando nos pongamos una meta seamos autocompasivos y quitemos poco a poco malos hábitos pero hay que evitar ser pasalones”, destacó.

Indicó que el CeTHU realiza talleres mensuales temas transformacionales, por lo que incentivó a quienes quieran superarse en diferentes áreas de la vida, a conocerlos vía Facebook, donde están los por menores. (Alejandro Vargas)





