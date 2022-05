Imparten policías pláticas preventivas a alumnos de primaria

Ciudad Juárez— La Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de la Dirección de Prevención Social, impartió pláticas preventivas a más de 120 niñas y niños de la escuela primaria Jaime Torres Bodet.

Policías Municipales adscritos al Grupo 16 acudieron a la institución educativa ubicada en el cruce de las calles Rancho Aguacaliente y Rancho Atotonilco, en la colonia Pradera Dorada, para compartir con los estudiantes información preventiva acerca de temas de seguridad.

Los elementos hablaron con 64 niños y 58 niñas sobre la importancia de no hablar con extraños, no alejarse de sus padres cuando estén en lugares públicos y no aceptar dulces de personas desconocidas.

También les hicieron saber que es conveniente permanecer acompañados de un adulto en el trayecto de la casa a la escuela y viceversa, pues pueden protegerlos en caso de que se presente una situación de peligro para ellos.

Otro de los temas fue el buen uso del número de emergencias 911, haciéndoles saber que no deben realizar llamadas en falso, pues los recursos que se utilizan para atenderlas, hacen falta en las emergencias reales.