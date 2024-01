Imparte UACJ pláticas para prevenir embarazo adolescente

Ciudad Juárez.- Mediante pláticas sobre educación sexual, el Centro Comunitario UACJ busca disminuir el embarazo adolescente en el extremo suroriente de la ciudad.

Rubén Melquisedec Roacho Lares, médico pasante del centro, explicó que en promedio se atienden 75 consultas generales semanales, de las que 30 son por embarazo, y de esa cantidad 15 corresponden a pacientes menores de edad en gestación.

Algo ‘bastante común’

“Es bastante común en este sector, por ello tratamos de hablar de planificación familiar y de los métodos anticonceptivos, para tratar de concientizar más a la población local y que puedan recibir una adecuada atención, además de hacerles saber que no se necesita de recursos, sino que nosotros se los podemos proporcionar porque están al alcance de todos, esto para tener una adecuada planificación”, expuso.

Explicó que el embarazo en la población adolescente conlleva a complicaciones médicas, económicas y sociales.

Al dar a luz en edades tempranas existen riegos en la salud e implica el desembolso para los gastos médicos que corre a cuenta de los padres.

Además de la manutención semanal de un niño menor de cinco es de alrededor de mil 150 pesos, cantidad que ya no entrará para beneficio del hogar.

En cuanto a los factores sociales que afectan a este grupo de mujeres, dijo que suelen abandonar la escuela, privarse de tener entretenimiento y de diversas actividades.

Los tres módulos que se abordaron ayer durante el taller se enfocaron en la planificación familiar con el tema de mitos y realidades de los anticonceptivos que se manejan en la sociedad, enfermedades de trasmisión sexual y cómo afrontarlas, y sobre el virus del papiloma humano (VPH).

Con distintas afecciones

“Desgraciadamente tenemos pacientes que padecen de VIH, hepatitis B, y hepatitis C, por lo que en gran medida lo tenemos que controlar para que no se vuelva una enfermedad común en la zona, y que desgraciadamente no tememos cura para el VIH”, agregó.

Cada mes, el centro comunitario imparte talleres mensuales con diferentes temas relacionados con la salud, a través de los módulos de Medicina, Nutrición, Educación Física y Salud Bucal, comentó Roacho Lares.

Para más información sobre los talleres comuníquese al departamento de atención médica al (656) -300-74-80. (Verónica Domínguez)

vdominguez@redaccion.diario.com.mx