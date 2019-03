Imparte Omar Bazán ponencia en la UACH

Ciudad Juárez— "Es necesario ver las propuestas económicas del nuevo gobierno federal para la frontera norte más allá de las promesas de campaña”, expresó esta tarde Omar Bazán, diputado local y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

En el evento participaron también Alejandro Burgués, investigador del Colegio de la Frontera Norte y el presidente local PRI, Oscar René Nieto Burciaga.

Bazán señaló que es grande el reto cómo país y cómo frontera para estar compitiendo con una economía mundial como es la de los Estados Unidos.

Mencionó que con la disminución del precio de la gasolina, el IVA y el IRS el estado y el municipio dejarán de recibir ingresos en el presupuesto del gobierno federal para este 2019.

“No hemos sido capaces de generar una industria nacional, una industria fronteriza, en el tema de la competencia que tenemos con el vecino país”, expreso.

Dijo que la proveeduría del sector maquiladora no pasa del 5 por ciento, lo cual dijo prácticamente es nulo.

“Como no damos no nos compensarán para obras, para hospitales. Nos castigan y creo que es un error el hecho de castigarnos en el presupuesto federal porque le están agarrando los pies al gigante del norte”, expresó.

Dijo que él ha presentado iniciativas de ley para que modifique la ley del IVA y el ISR para que los beneficios queden en la ley y no en decreto que tiene temporalidad de un año.

Bazán señaló que el desarrollo de Juárez debe generarse creando más empleos y mejor pagados, con atracción de inversiones, una industria competitiva y sobre todo atacar la pobreza.

Señaló que las iniciativas que ha presentado van al ámbito de la cancha federal para su discusión y aprobación.

Burgués señaló que el incremento del salario mínimo al doble es un incremento del costo laboral que tiene que asumir los empresarios y en principio sería como una presión hacia disminuir la cantidad de trabajadores que participan en la economía y esto posiblemente se podría canalizar hacia el desempleo.

“Otro de los efectos nocivos sería que este incremento se transfiera a los precios y será una medida que pudiera generar inflación en la frontera”, expresó,

Mencionó que no hay que dejar de lado que este incremento en el salario tiene aspectos positivos como que el trabajador tendrá una mayor capacidad de consumo y se va generar en una mayor producción que hay de este lado de la frontera.

Nieto Burciaga abordo el tema desde el punto de vista de la inequidad en la distribución de los recursos con los impuestos que se captan como el IVA y el ISR.

“Tenemos que buscar que los impuestos que generamos como ciudadanos vayan hacia donde tiene que ir y se vean reflejados en obras para que se atienda el gran rezago que tiene esta ciudad”, expresó.