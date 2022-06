Imparables, accidentes en el Juan Pablo II

Ciudad Juárez.— Con casi 60 accidentes ocurridos durante el año en el bulevar Heroico Colegio Militar–Juan Pablo II, la vialidad es considerada por los usuarios como una de las más peligrosas en la ciudad.

Desde la avenida Plutarco Elías calles, a la altura de la X hasta el bulevar Independencia, la vía rápida contabilizaba hasta ayer 59 accidentes, cinco de ellos con decesos, según cifras proporcionadas por la Coordinación de Seguridad Vial, aunque el archivo periodístico refiere seis accidentes con fallecidos.

PUBLICIDAD

Para la dependencia, los choques por alcance son los más frecuentes en el Juan Pablo II, mientras que en el tramo de la Heroico, desde la Plutarco Elías Calles hasta la Pérez Serna, la principal causa de accidentes es el cambio de carril.

Sin embargo para los usuarios, las malas condiciones en las que se encuentra la vialidad, son propicias para que cualquier conductor pueda sufrir un percance que termine en una tragedia.

El 2 de abril un conductor ebrio provocó la muerte de sus tres acompañantes y sobrevivió tras impactar su vehículo contra un puente.

De acuerdo con el peritaje, el conductor de un Hyundai Sonata 2005 circulaba sobre la calle Vega del Río de poniente a Oriente, y metros antes de llegar a la Heroico Colegio Militar, se impactó contra un cordón del camellón, posteriormente contra otro cordón de banqueta y finalmente contra el pilar de un puente.

Se determinó que el conductor transitaba a exceso de velocidad, en sentido contrario y en estado de ebriedad; el responsable del percance fue identificado como Ricardo, de 19 años, quien resultó lesionado, mientras que tres acompañantes, también de 19 años, perdieron la vida en el lugar.

El 23 de abril el conductor de una camioneta Chevrolet Colorado color plata modelo 2016, circulaba en el tercer carril de oriente a poniente sobre Juan Pablo ll, al bajar el puente se encontró con la intersección de la Heroico y pasó sobre un vado perdiendo el control, se impactó contra el cordón, volcó, y brincó la barrera metálica hacia el Río Bravo, indicó el peritaje.

Los agentes encontraron en el lugar a una mujer que dijo llamarse Dora Lizbeth Villa, de 32 años, quien fue trasladada a El Paso, Texas a recibir atención médica mientras que el conductor no presentaba signos vitales. La causa generadora fue el exceso de velocidad, determinó Seguridad Vial.

El 29 de mayo un conductor ebrio provocó la muerte de una mujer al impactarse contra su vehículo. El percance ocurrió a la altura de la calle Calzada del Río, donde Iván A. R., de 27 años, quien conducía un Jeep Cherokee negro modelo 2000, perdió el control de su unidad y brincó el camellón central para luego volcar, invadir los carriles contrarios e impactar un auto Toyota Camry blanco, que se proyectó hacia el bordo del río Bravo.

Debido al impacto, la conductora del Toyota murió dentro de la unidad, mientras que en el Jeep quedaron dos personas lesionadas.

La más reciente fatalidad ocurrió la noche del domingo 12 de junio cuando un motociclista murió al impactarse contra un automóvil que estaba parado en el bulevar Juan Pablo II, dieron a conocer agentes de Seguridad Vial.

Entre los accidentes ocurridos durante la semana, la mañana de lunes el operador de un tractocamión con plataforma acoplada se fue al fondo del canal de aguas negras que corre paralelo al bulevar Juan Pablo II, reportaron elementos de la Coordinación de Seguridad Vial.

El accidente ocurrió cerca de la intersección con Francisco Villarreal. La unidad, propiedad de la empresa de recolección de desechos Selic, se fue al canal cuando el operador iba aparentemente a exceso de velocidad y trató de evitar un choque, por lo que derribó un pedazo de protección metálica y se fue al canal, señaló un agente de Vialidad.

Principales causas

La principal causa de los accidentes a lo largo de esa vialidad son el exceso de velocidad y el rebasar por la derecha, aseguró el coordinador operativo de Seguridad Vial, Víctor Mejía.

“El principal problema que hemos detectado es que no respetan los señalamientos de velocidad, otro de los problemas es el rebase por la derecha, que está prohibido y registrado en nuestro reglamento; ese es uno de los factores que más incidencias ha causado y por ser una vía de alta velocidad, la mayoría de las veces son con lesiones graves o fatalidades”, mencionó.

Ante los señalamientos realizados por lectores de El Diario sobre la presencia de vados que ocasionan que los conductores puedan perder fácilmente el control de su vehículo, el comandante descartó que esta sea una de las causas.

“Esa es una de las vialidades que más vigilancia tiene y cualquier detalle que van viendo los oficiales en sus recorridos, en esos reportes que diariamente están entregando a sus comandantes, no hemos tenido ningún reporte de vado”, comentó.

Explicó que la vigilancia en todo el bulevar se secciona por tramos; en el que comprende de Francisco Villarreal a bulevar Independencia hay dos unidades y un motociclista de lunes a viernes en el primer turno que es de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. En el turno de 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche es la misma cantidad de personal. Los viernes y los sábados se realiza el operativo especial en el que patrullan cuatro motocicletas y en ese tramo se cuenta con dos.

Se cuenta además con el ‘Operativo 50’ que detecta vehículos que circulan a exceso de velocidad, en este se trabaja de lunes a sábado de 4:30 de la mañana a 12:30 de la tarde.

Uso de conos fantasma

Ante la falta de acotamiento en esa obra vial, y el hecho de que algunos vehículos deben orillarse al presentar alguna falla mecánica, el comandante advirtió que, en caso de atravesar por una situación similar es necesario prender las luces intermitentes y colocar los triángulos reflejantes conocidos como “fantasma” –con los cuales cuentan algunas las cajuelas de los vehículos– 30 metros antes para que las otras unidades alcancen a detener su marcha.

“Es muy importante no rebasar por la derecha porque observamos la constante en los choques con los vehículos que están detenidos es que van sobre el carril central, siempre es una constante, viajan atrás de vehículos que no les permiten la visibilidad, ellos tratan de rebasar por la derecha y es cuando se encuentran el vehículo averiado y ya no pueden hacer maniobra de defensa y es cuando suceden los impactos; eso es lo que pasó con el motociclista, quiso rebasar por la derecha y ya cuando menos pensó ya tenía a muy pocos metros de distancia el vehículo sin movimiento”, explicó.

Para saber

• Los choques por alcance son los más frecuentes en el Juan Pablo II

• En el tramo de la Heroico, desde la Plutarco Elías Calles hasta la Pérez Serna, la principal causa de accidentes es el cambio de carril