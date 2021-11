Ciudad Juárez.— Aun con la reapertura de la frontera, empresarios y expertos consideran que el impacto económico para Juárez no será mayor, ante una fuga de compradores a El Paso en la víspera decembrina.

Siempre, más en esta temporada de diciembre, se va el dinero a El Paso, apuntó Thor Salayandía, presidente en turno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Eso no lo podemos parar, agregó.

Expuso que aunque se quede el dinero aquí, se desembolsa en tiendas extranjeras o nacionales como Costco, Walmart, Liverpool y Home Depot, y no en negocios realmente juarenses.

Para el líder del sector empresarial, son muy pocas las empresas locales las que se han beneficiado por el cierre de los puentes.

Siempre nuestra postura es que los puentes deben estar abiertos y que en sí no beneficia mucho en la economía juarense tenerlos cerrados, dijo Salayandía.

Manifestó que el trabajo como cámara, en referencia a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), que también dirige, es empujar para tener mejores empresas, más creativas competitivas, más fuertes, “pero no esperar a que caiga un rayo y pase algo o cerrar puentes y pase algo para tener más ventas”.

El analista financiero Isaac Leobardo Sánchez, responsable del Laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), señaló que durante los casi 20 meses que ha estado cerrada la frontera, no hubo impactos fuertes.

“Impactos fuertes no hubo porque los flujos comerciales de importación y exportación se mantuvieron durante todo este tiempo, es decir, esto no se vio afectado”, indicó.

“Lo que sí se vio alterado es lo que impacta al sector comercial y de servicios, aunque en la frontera son sectores menores y no menos importantes”, agregó.

Mencionó que del lado americano sí hubo reducción de ventas en las actividades comerciales y de servicios.

Los residentes norteamericanos cruzaban, por eso los flujos fueron tremendamente altos y la saturación en puentes nunca se vio restringida, expresó.

Otro costo que se tuvo en “el otro lado” fueron las pérdidas laborales de personas que tienen visa de turista.

Afirmó que realmente el impacto en la fuga de compradores no es significativo porque aquí, los vendedores compran productos que no se hacen en México; al no ser productores los empresarios mexicanos de los bienes que se demandan, los importan de fuera a costos altos.

“Cuando pasen seis meses vamos a volver al estado normal, a un país con una frontera subdesarrollada, y ocurrirá lo de siempre, allá hay precios más bajos y de mejor calidad y aquí más caros con menos calidad”, sostuvo.

Por su parte, Salayandía expuso que la verdad es que no hay un estudio donde se vea cuál ha sido el impacto.

“Se dan una idea pero no saben bien que tanto ha beneficiado porque no hay datos. Ninguna cámara tiene un estudio”, apuntó.

“Hay que tener mejores empresas, buscar que haya mejores aranceles para que traigan con menos impuestos su mercancía al lado mexicano”, subrayó el presidente del CCE.