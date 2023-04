Impactó a Miguel el diagnóstico

Ciudad Juárez.— Dificultad para entablar una conversación con otras personas, para entender chistes o bromas de doble sentido, así como falta de expresión, fueron algunos de los síntomas que llevaron a Miguel Arturo Cortinas Chávez a sospechar que tenía autismo, lo cual comprobó al acudir con un especialista en neurología.

“Fue muy reciente, hace un año fui al Seguro, me hicieron un estudio y me dijeron que tenía Asperger, y me dijeron que estaba relacionado con el autismo; tenía sospechas porque era distinto a los demás, que no era tan sociable, me hablaban y no miraba hacia enfrente, y al hacerme esa prueba fue la confirmación, por lo que no fue tan importante, pero a mí sí me impactó”, dijo Cortinas Chávez.

El autismo es una condición que afecta el comportamiento, comunicación y la socialización; además, son comunes las conductas estereotipadas, molestia al ruido, hiperactividad o la dificultad para aprender. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada 115 personas es diagnosticada con autismo.

El hombre de 20 años de edad es uno de los más de 40 beneficiados, entre los 14 y 23 años, que están dentro del grupo de socialización de la fundación Unidos por el Autismo, el cual les apoya a desarrollar su lenguaje, interacción y comunicación con las demás personas, informó Egla Ramírez, directora de la institución.

Miguel Arturo señaló que al recibir el diagnóstico, la confusión de no saber con exactitud lo que significaba tener autismo fue el principal sentimiento que tuvo, pero con el apoyo de los especialistas pudo comprender mejor su condición.

“Me afectó porque me sentí confundido porque no sabía qué pensar, no sabía qué era bueno o malo, porque no sabía cómo me iba a afectar con los demás”, expresó.

Miguel disfruta de leer novelas de ciencia ficción, jugar videojuegos, además cursa el sexto semestre de la ingeniería en Gestión Empresarial, influenciado por su padre, que se dedica a los negocios, y es una carrera que le llamó la atención por su habilidad para administrar, explicó.

Es en el marco del Día Internacional de la Concientización del Autismo, que se conmemora hoy, que el joven pidió a la comunidad ser empática con las personas que tienen este padecimiento.

Para Miguel es una fecha importante, ya que se recuerda y se visibiliza a las personas con esta condición, que en ocasiones son olvidadas por la comunidad. Que se den oportunidades a personas con autismo es el deseo de Cortinas Chávez.

“Es importante para reconocernos a nosotros, saber que al menos existimos, y es especial”, expresó.

Fue en el año 2014 que nació la Fundación Unidos por el Autismo, con el fin de apoyar a las personas con esta condición, así como a sus familias.

Terapias de lenguaje, ocupacional, integrales, así como talleres y pláticas, son parte de los apoyos que la fundación brinda a bajo costo.