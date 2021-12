Impacta ‘guerra’ a niñas y adolescentes

Ciudad Juárez— El aumento de los homicidios en la entidad, y que las autoridades atribuyen en su mayoría al crimen organizado, es un elemento que, en diferentes años, aparece junto al incremento de los ataques por arma de fuego y hacen blanco en mujeres menores de edad.

Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) muestran que, de 283 asesinatos de niñas y adolescentes cometidos en el estado entre 2010 y agosto pasado, 161 casos, o un 57 por ciento, fueron perpetrados con arma de fuego.

Entre 2016 y 2019, además, mientras aumentaba la violencia en la entidad, cada año subieron también las cifras de mujeres menores victimadas con balazos, con cuatro casos de este tipo en el primer año citado, cinco en 2017, 15 en 2018 y 20 un año después, o un 400 por ciento más en ese período.

Entonces, indican los datos, los homicidios contra la población en general aumentaron un 76 por ciento, al pasar de mil 470 víctimas en 2016 a dos mil 585 en 2019.

La estadística de FGE también manifiesta que, en ese lapso, los crímenes atribuidos a la delincuencia organizada, por los calibres utilizados u otros elementos, pasaron de ser un 78 por ciento a un 87 por ciento del total.

Fuentes consultadas señalan que la cantidad de personas con armas en el estado, que aún es uno de los más mortales de la República, coloca en peligro a las mujeres que se encuentran en sus entornos inmediatos.

“La ‘guerra’ ha contribuido enormemente, como una causa estructural, a que las mujeres sean asesinadas”, dijo en un foro la investigadora del Colegio de la Frontera (Colef) Julia Monárrez Fragoso, quien ha almacenado una base de datos sobre crímenes de mujeres en Juárez desde 1993.

“A partir de 2008, con la gran entrada de armas al país, las mujeres son asesinadas mayoritariamente con arma de fuego (…) Las armas no solamente las están utilizando los brazos del crimen organizado para asesinarse entre ellos, sino que las están utilizando también para asesinar mujeres, pero también al interior del hogar”, agregó la experta en temas de violencia.

Las cifras de FGE también muestran que los años que todavía se mantienen como los de mayor incidencia de homicidios en el estado –2010 y 2011– son también los que presentan la mayor cantidad de menores víctimas en general y, asimismo, de ataques con arma de fuego: 41 de 45 casos de niñas o adolescentes muertas en 2010, y 35 de 48 en 2011.

‘Le habían dado a la niña’

Junto a un sofá en la sala, donde también hay un ropero de madera con dos impactos de bala, los padres de la pequeña Lía Jatziri Montero Morales, de cuatro años, colocaron un altar con sus fotografías y la mochila que esperaban que empezara a utilizar cuando pudiera ir al jardín de niños.

La menor murió asesinada en esta frontera la noche del pasado 17 de octubre, cuando estaba en el interior de su casa y alguien disparó al menos en ocho ocasiones con una pistola 9 milímetros a través de la ventana que da a la calle Cedros de la Ladera.

Ella estaba junto a la mesa del espacio común que funciona como sala-comedor y, con el estruendo, salió corriendo hacia la recámara, cayendo herida junto a la puerta, como narró su padre a este medio.

Un vecino adolescente que se encontraba con ellos esa noche, de 16 años, también fue asesinado en la balacera, todavía no esclarecido por la Fiscalía General del Estado.

Apenas una noche antes del ataque, la familia de cinco integrantes había celebrado el cumpleaños número ocho del mayor de sus hijos, por lo que cuando llegaron las autoridades aún eran visibles en el exterior algunos globos sobre el techo.

“Cuando llegué, ya mi señora estaba gritando que le habían dado a la niña”, contó el padre de familia, de 26 años y que pidió no ser identificado. “(Las víctimas) iban a cenar apenas”, agregó.

La casa en la que ocurrió ese crimen está ubicada en la esquina con la calle Monte Blanco, junto a un inmenso lote baldío lleno de arena, llantas de desecho y basura en el fraccionamiento Urbi Villa del Cedro, en uno de los límites del suroriente de Ciudad Juárez.

Como otros desarrollos habitacionales de la zona, en el exterior las casas completan cercas o ventanas con materiales de desecho como madera de tarimas de carga. En las calles, empleados con las batas de las diferentes maquiladoras esperan sus transportes. El padre de la pequeña Lía Yatziri dijo tener más de un mes desempleado, mientras que su esposa se ocupa de manera informal en tareas de limpieza.

“Iba a entrar al kínder. Estábamos haciendo los preparativos de tiempo atrás”, expresó sobre los planes que tenían para su hija.

“Si yo tuviera algún tipo de mandato, qué iba a dejar esto así. Pero como no es de su familia, no les dolió y no hacen nada”, añadió con respecto a las autoridades.

Otro ataque con armas de fuego en el que fallecieron mujeres menores de edad fue el registrado la madrugada del 25 de agosto de 2019, cuando Lindsay, de 14 años, Sherlyn, de 13, y Arleth, de cuatro, se encontraban en el interior de una camioneta que fue atacada en una granja del fraccionamiento Riberas del Bravo, en esta frontera.

Entonces, de acuerdo con el archivo periodístico, los agresores privaron de su libertad a un hombre y dispararon en más de cien ocasiones con armas cortas y largas de al menos cinco calibres distintos en contra de dos vehículos.

El 18 de junio de ese año fue también asesinada la niña Violeta Castorena Mascorro, de seis años, el día de su graduación del kínder Luis Donaldo Colosio, en la colonia Terrenos Nacionales, cuando el padre de otra menor, de acuerdo con el archivo periodístico, fue blanco de un ataque armado.

“Otra menor falleció por lesiones de bala el pasado 31 de julio. Kimberly Sandoval Reyes, de tres años de edad, hija de un chofer de transporte de personal, murió cuando desconocidos dispararon contra el auto manejado por su padre, quien resultó lesionado, en hechos ocurridos en la colonia Los Ojitos”, indicó un recuento de este medio sobre niñas y adolescentes víctimas de este tipo de agresiones en Juárez.

“La tarde del pasado domingo 11 de agosto, una menor de 12 años que acompañaba a su padre quedó lesionada de bala cuando fueron atacados con armas de alto poder al desplazarse a bordo de una camioneta en el cruce de las avenidas Tecnológico y Centeno. El padre, identificado como Jesús Javier de la Cruz Marrufo, murió en el lugar”, agregó el texto del 20 de septiembre de 2019.

‘Guerra vs las más vulnerables’

Catalina Castillo, integrante de la Red por la Infancia y de la Organización Popular Independiente (OPI) –que realiza trabajo territorial en el poniente de Juárez– precisó que los casos de ataques de armas de fuego contra infantes muestran la “violencia crónica” por la que atraviesa la ciudad y la omisión del Estado ante el poder fáctico del crimen organizado.

“Lo que vemos es una mitigación de los daños y factores de riesgo; estamos mitigando la inseguridad, pero no estamos haciendo prevención, porque no se puede ante una dimensión y ante un monstruo como es el crimen organizado; no lo puedes hacer, cuando tienes a un Estado omiso y a un poder fáctico metido ya en la comunidad, en las familias, por falta de políticas públicas, por falta de atención a programas de prevención”, afirmó.

“Una de las cuestiones es el acceso fácil a un arma, la cantidad de armamento que hay en la ciudad; eso es una política que debería generar el Estado, los tres niveles de Gobierno, para investigar sobre la introducción de armas de fuego en la ciudad, y es un tema invisibilizado por el Estado, nadie habla del nivel de armas en la ciudad ni del nivel de acceso a ellas”, apuntó Castillo.

Monárrez, por separado, planteó en el Primer Encuentro de Violencia contra la Mujer –realizado en el Colegio de Chihuahua–, que el contexto general de la “guerra contra las drogas” vivido en la ciudad es una imposición que somete a las mujeres y a las niñas a una realidad continua de violencia.

“No vale hacer una distinción entre las mujeres asesinadas por el crimen organizado y las mujeres asesinadas por hombres conocidos; la guerra, como dije, es una guerra racista, puritana, es una guerra que se cierne sobre las mujeres más vulnerables”, destacó.

“Las mujeres también son violentadas en las adscripciones de género que el mismo sistema les ha impuesto. O sea, ser las madres, las esposas, las hijas, las amigas de alguien”, resaltó la investigadora académica.

