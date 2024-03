Iluminarán la X de azul y amarillo

Ciudad Juárez.- La escultura de la X en la Plaza de la Mexicanidad se iluminará de azul y amarillo para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, en un evento que reunirá a familias con personas con esta condición.

Iris Izaguirre, coordinadora y fundadora de Familia 21, un colectivo enfocado en el Síndrome de Down, invitó a la ciudadanía a formar parte de esta celebración, en la que se presentará literatura, baile, comedia y deporte.

El evento será el próximo jueves de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche en la Plaza de la Mexicanidad, y se invita a quienes asistan a usar calcetas disparejas y vestir de los colores alusivos.

Al evento, además, asistirá el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien dará algunas palabras de conmemoración por el día, para luego continuar con el programa de baile, espectáculos y fotografías con personajes, incluso, del Club de Futbol Bravos de esta frontera.

De acuerdo con Izaguirre, las poblaciones con Síndrome de Down aún se enfrentan a la exclusión, principalmente en espacios de salud pública y educación, pues faltan, por ejemplo, costos accesibles para terapias de lenguaje, tratamientos médicos para afecciones al corazón que tienen las personas con la condición y capacitación al cuerpo docente de las escuelas para llevar la educación de este grupo en conjunto con los demás.

Falta, señaló, una inclusión consciente “y no porque me veo mal si no incluyo”.

Familia 21 es un colectivo de grupos familiares con personas con Síndrome de Down que reúne a cerca de 90 núcleos, que ha trabajado en Ciudad Juárez junto con otros grupos enfocados en esta condición.

Estos esfuerzos están, dijo Izaguirre, en que haya conocimiento, empatía e inclusión en la sociedad juarense hacia esta discapacidad.

La también psicóloga y madre de una niña de seis años con la condición dijo que, aprovechando la presencia de Pérez Cuéllar, que accedió en la sesión de Cabildo número 48 a pintar la X de azul y amarillo cada 21 de marzo y el primer domingo de octubre, se le llevará la petición de crear espacios con equipo y recursos suficientes para atender los temas pendientes hacia las personas con Síndrome de Down, como las terapias y un sistema educativo que los ha dejado fuera hasta el momento.

Quienes tengan un familiar con esta condición pueden acercarse a Familia 21 para hacer comunidad, invitó Izaguirre, a través de su