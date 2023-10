Iluminan escultura de la ‘X’ de amarillo y azul

Ciudad Juárez.- De amarillo y azul se iluminó ayer, domingo 01 de octubre, la escultura de la “X” por el Mes de la Concientización del Síndrome de Down.

El evento fue organizado por la agrupación Familia 21 Unida y contó con la asistencia del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien hizo el acto de encendido.

PUBLICIDAD

La finalidad de este mes es concientizar y ampliar la mirada de la sociedad hacia las personas con síndrome de Down, destacar sus capacidades y no su discapacidad, señalaron durante el evento.

Para Lorena García, ser madre de un hijo con síndrome de Down le llena de orgullo, pues considera que se trata de una bendición que llegó a su vida ya que además tiene otros dos hijos sin este síndrome.

“Tengo la suerte de ser madre de un hijo con este síndrome, bendecida por criar y educar a mis hijos brindándoles las oportunidades más inclusivas posibles” dijo Lorena.

Además, aseguró que “el mejor tip a la hora de interactuar con personas con Síndrome de Down es hacer conciencia sin hacer diferencias, darles la oportunidad de demostrar lo que pueden conseguir y permitirles vivir una vida libre de prejuicios”.

Víctor Sierra, joven con el síndrome que representó a la comunidad, agradeció al alcalde por promover una cultura de inclusión, igualdad y equidad, sin prejuicios hacia ellos y explicó el porqué del evento.

“Tengo síndrome de down, recordemos que es una condición genética, no una enfermedad, el día de hoy los colores azul y amarillo se hacen presentes en nuestra majestuosa X; los colores del Síndrome de Down y esas luces informan a la población juarense y región fronteriza que las personas con esta condición estamos presentes en el deporte, la educación, en diversas expresiones culturales y el sector productivo”.

Finalmente el alcalde agradeció la oportunidad de asistir al evento y dijo sentirse honrado de participar en este tipo de actos de concientización e inclusión y felicitó a los padres que participan activamente con sus hijos incluyéndolos en la sociedad.

En la Sesión Ordinaria No. 48 de Cabildo, los regidores del Honorable Ayuntamiento votaron a unanimidad establecer que en el mes de octubre que se ilumine la “X” de la Plaza de la Mexicanidad de color amarillo y azul con motivo del “Mes de la Concientización del Síndrome de Down”.