Iluminación urbana bloqueó aurora boreal

Ciudad Juárez.- La contaminación lumínica de la ciudad fue uno de los factores que impidieron que los juarenses disfrutaran el fenómeno astronómico de la aurora boreal que se presentó el pasado fin de semana, informó Ángel Alvídrez, presidente del Club de Astronomía de la UACJ.

El astrónomo explicó que las auroras boreales son resultado de las tormentas solares que han estado pasando desde el viernes. “Impresionante” el espectáculo natural visto en el norte del país, dijo Alvídrez, “no hay antecedente que nos indique un antes o un después de un avistamiento como el de este 10 de mayo de 2024”.

En Ciudad Juárez no se pudo ver como en las zonas donde no hay tanta iluminación a causa de la mancha urbana, comentó el presidente del gremio astronómico. Recordó que el evento fue histórico debido a que no se tiene registro de que en otro tiempo se haya presentado este tipo de espectáculo electromagnético en la región.

El astrónomo explicó que la irradiación de las llamaradas es algo que el Sol hace naturalmente, pues expulsa rayos de plasma que afectan a todos los planetas, pero el campo magnético de la Tierra nos protege de todas estas tormentas solares y rayos de plasma que saca el Sol.

Entonces esta aurora boreal es precisamente el campo magnético que se está viendo impactado por la tormenta solar, por las partículas y cuando el campo magnético las desvía emiten estas luces.

Según el último reporte del Centro de Predicción del Clima Espacial, el sábado en la noche una tormenta geomagnética extrema impactó la Tierra durante la tarde y noche. Esta es la misma predicción del 10 de mayo que se convirtió en un G5 (extremo).

La llamarada X5.8 del 11 de mayo tenía asociada una eyección de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés) grande y rápida.

Debido a la intensidad de la tormenta solar, la más poderosa de los últimos tiempos, el fenómeno de las auroras boreales se extendió más al sur, razón por la que es posible apreciar el espectáculo celestial en comunidades de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.