Ilocalizables, 297 empadronados en programa federal

Luego de que el Gobierno federal realizó un censo a los beneficiarios del extinto programa de estancias infantiles en Juárez, no fueron encontradas 297 madres que contaban con un registro.

La coordinadora regional de los programas asistenciales del Gobierno federal aquí, Elizabeth Guzmán Argueta, informó que de las mil 551 madres beneficiadas que el programa tenía registradas en la ciudad, 297 no fueron localizadas por cambio de domicilio, cambio de número de contacto o porque ya no viven en la ciudad.

“Encontramos muchos casos donde el beneficiario no vive en el domicilio que registró o casos en los que la persona ya no vive en la ciudad y no hizo el reporte del cambio de domicilio en el padrón”, dijo.

“Además, 50 madres solicitaron su baja del programa debido a que sus hijos fueron cambiados a otros centros de cuidado particulares o ya cumplieron la edad límite para acceder al beneficio”, comentó la funcionaria federal.

De acuerdo con Guzmán Argueta, el Gobierno federal iniciará con el reparto del beneficio antes de concluir marzo, “la información que encontramos ya fue enviada a la Ciudad de México para que sean registrados en el nuevo esquema de apoyo y que puedan recibir el recurso antes de que termine el mes”, adelantó.

Informó que la primera entrega incluirá el apoyo de mil 600 pesos correspondientes al primer bimestre del año y el pago se realizará a través de giro postal.

El Gobierno federal inició desde la semana pasada un censo para identificar y registrar a los padres beneficiarios de los centros de cuidado para que antes de que termine el mes comience la entrega de mil 600 pesos bimestrales que se entregarán de manera directa a los padres de familia.

En cuanto al nuevo apoyo para las madres anunciado por el Gobierno federal, se basa en la edad de los niños. Los menores con edades de entre un año hasta cuatro años recibirán mil 600 pesos bimestrales y los que tienen entre un año y hasta un día antes de cumplir seis años de edad y que cuenten con una discapacidad recibirán tres mil 600 pesos en el mismo período.

En conferencia de prensa la secretaria del Bienestar María Luisa Albores informó que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) será el ente encargado de vigilar que los apoyos sean entregados a los padres de familia y que estos se utilicen para el cuidado de los menores de edad, con el objetivo de prevenir actos de corrupción.





