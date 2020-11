Iglesia Católica se encuentra de luto

Ciudad Juárez— Derivado de enfermedades que ya padecía, ayer domingo falleció el sacerdote Jesús Armando Delgado Carlos, a los 52 años de edad; era el responsable de la parroquia Jesús Príncipe de Paz, situada en la colonia Kilómetro 5.

Además de la muerte del padre Jesús Armando, falleció el diácono permanente Abraham Gutiérrez, de 66 años de edad, víctima del Covid-19, quien servía en la parroquia Mater Dolorosa, dio a conocer el sacerdote Hesiquio Trevizo Bencomo, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez.

El presbítero aclaró que el dictamen del médico indicará la causa del fallecimiento del padre Jesús Armando Delgado, pero sabían que el tenía complicaciones de salud muy serias, entre ellas insuficiencia renal y problemas de agotamiento.

Sin confirmar la causa

“Este domingo a las 5:30 de la mañana el párroco de Jesús Príncipe de Paz, quien era originario de esta ciudad, partió a la casa del señor”, expresó Trevizo Bencomo.

“Nos entristece profundamente su partida, el murió a los 52 años de edad”, dijo el vocero de la Diócesis.

“Hermanos, con una profunda tristeza les anunciamos la partida de nuestro querido párroco Jesús Armando a la casa del señor”, se dio a conocer por miembros de su parroquia a través de la red social Facebook.

“Recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo que has dado: Un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el valor. Lo extrañaremos, fiel servidor de Dios”, expresaron los feligreses.

Por su parte, el obispo José Guadalupe Torres Campos también comentó del fallecimiento del presbítero: “Buenos días queridos hermanos, les saludo con gran afecto esperando se encuentren muy bien. Les comunico que el padre Armando Delgado ha sido llamado a la casa del padre, precisamente hoy en la fiesta de Todos los Santos. Lo encomendamos a Dios en nuestras oraciones y Eucaristías”.

Intubado en su propia casa

El jefe del Gobierno eclesiástico local también informó de la muerte del diácono Abraham Gutiérrez, de quien dijo: “lamentablemente acabo de enterarme del fallecimiento del diácono permanente Abraham Gutiérrez. También ya está en la casa del padre. Pedimos por su eterno descanso y Dios fortalezca su familia”.

Raúl Gutiérrez, hijo de Abraham, dio a conocer que el coronavirus atacó a él y a sus dos padres hace dos semanas y media, su mamá fue asintomática y su papá al principio presentó síntomas leves, pero la última semana se agravó, por lo que los médicos les aconsejaron mantenerlo con oxígeno en su propia casa, ante la urgencia y la saturación de los hospitales.

Con su padre intubado, con daños en los pulmones, el hígado y los riñones debido al Covid-19, el fin de semana Raúl Gutiérrez pidió el apoyo de la comunidad a través de oraciones, equipo de protección personal y ayuda económica para poder continuar con su tratamiento. Sin embargo, su padre murió ayer domingo.

Piden oraciones

También ayer domingo se dio a conocer por fieles de la parroquia Natividad del Señor que el párroco de la misma, sacerdote Felipe Juárez se encuentra enfermo de Covid-19.

“El día de hoy pido una pequeña oración por uno de nuestros párrocos, el padre Felipe Juárez quien tiene varios días con covid y hoy nos avisan que está enfermando más, que oremos por él”, da a conocer uno de los feligreses a través de la red social Facebook.