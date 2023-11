Identifican a participantes en asesinato de fotoperiodista

Ciudad Juárez— Fuentes oficiales de la Fiscalía General del Estado que solicitaron el anonimato por no concluir todavía las investigaciones, identificaron como Juan Eduardo C. B., Carlos Miguel H. y Jesús Adrián C., a los participantes en el homicidio del fotoperiodista de El Heraldo de Juárez, Ismael Villagómez Tapia, ocurrido ayer en la madrugada en la colonia Fronteriza Baja.

A los detenidos les fue asegurada un arma calibre nueve milímetros, con la que amenazaron y después privaron de la vida al periodista, quien laboraba también como conductor en una plataforma digital de transporte.

Los detenidos confesaron ante los policías investigadores que intentaron asaltar al periodista, forcejearon con él y terminaron dándole un balazo.

Fueron ubicados casi de inmediato porque en el momento de salir del vehículo asaltado, tiraron una credencial de identificación y un teléfono celular.

Robaron la cartera de Villagómez y dos teléfonos móviles.

Este día la Fiscalía presentará a los detenidos ante un juez para la búsqueda de la imputación correspondiente y posterior vinculación a proceso, primero por la posesión de cocaína y las armas y luego por el homicidio.