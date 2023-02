Identifican a otras 2 víctimas

Ciudad Juárez.— La Fiscalía Zona Norte dio a conocer de manera oficial la identidad de dos de las víctimas del multihomicidio registrado el pasado 8 de febrero en Urbi Villa del Prado.

De acuerdo con la dependencia, se trata de Juan Pablo G. C. y Porfirio C. C., quienes se suman a Tereso C. V., que ya había sido identificado por sus familiares.

Agrega que una vez practicada la necropsia, se determinó que la causa de fallecimiento de los tres fue por lesiones de arma de fuego.