Identifican a mujer calcinada; tenía reporte de desaparición

Ciudad Juárez— Una mujer que se encontraba desaparecida desde el 4 de enero y por quien se había difundido una pesquisa para localizarla, es la persona que el pasado 7 de enero fue asesinada y su cuerpo fue quemado junto con su vehículo, confirmó una fuente de la Fiscalía General del Estado.

A través de una prueba de ADN, se determinó que los restos calcinados corresponden a Garenary Arellano García de 23 años de edad quien había desaparecido de la colonia Corregidora, mismo lugar en el que fue asesinada.

De acuerdo a la información publicada por El Diario el pasado 7 de enero, un agente municipal explicó que la víctima fue interceptada en el cruce de las calles León Guzmán y Belisario Domínguez donde bajó de su automóvil y se echó a correr.

Los asesinos la alcanzaron en las calles Esteban Coronado y Serapio Rendón, en el mismo lugar donde se dio la primera ejecución del año, ahí le realizaron varios disparos y después le prendieron fuego, para regresar al automóvil de la víctima y también quemarlo.

“Solo nos queda agradecer a todas las personas que nos ayudaron a compartir las publicaciones y la tuvieron en sus oraciones, finalmente la encontramos, lamentablemente no de la manera en que esperábamos pero solo nos queda el consuelo de que ya está con nosotros y no volverá a sufrir más, no habrá servicios fúnebres, gracias. Descansa en paz hermana”, se lee en una publicación de Facebook.