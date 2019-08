Idaly lleva 9 años sin aparecer; protestan familiares

Idaly Juache Laguna cumpliría ayer 29 años y en lugar de una celebración, a nueve años de haber desaparecido, sus familiares realizaron una manifestación en el memorial del campo algodonero, sobre Paseo de la Victoria y Ejército Nacional, sitio del que partieron en caravana a Ciudad Judicial, a la Fiscalía Especializada de la Mujer y a la Plaza del Fundador.

A la manifestación organizada por la Red Mesa de Mujeres y por Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas, acudió Norma Laguna Cabral, madre de Juache Laguna, quien pese a tres reuniones sostenidas con el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, aún en la incertidumbre exige resultados en las indagatorias del paradero de su hija, quien fue vista por última vez el 23 de febrero de 2010, entre las vialidades Constitución y Vicente Guerrero, en el Centro Histórico.

“Todavía no sabemos si hablar con el gobernador de nuevo, porque ya son tres veces que lo hemos mirado desde que él entró y vemos muy poco interés, no hemos visto resultados como él decía y hemos mirado más su ausencia. Mi hija debería haber estado aquí, festejando su cumpleaños con toda la familia pero no, las autoridades, no pudieron o no quisieron hacer su trabajo”, indicó.

Refirió que en 2012, dos años después de la desaparición de su hija, la autoridad solo le entregó un pedazo de cráneo de 10 centímetros: “No puedo decir que fui a reconocerla porque mi hija era nada más un fragmento de cráneo de 10 centímetros, esa es toda mi hija”, declaró.

Antes de iniciar con su recorrido, acompañada de cerca de 20 manifestantes, que fueron resguardados por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y elementos de la Dirección General de Tránsito Municipal, Laguna Cabral solicitó a la ciudadanía tener especial cuidado con sus hijas.

“Siguen desapareciendo y siguen asesinando a las mujeres (…) Cuiden a sus hijas, no las dejen en ningún momento. Aun cuando digan que van a la tienda de la esquina, no le hace. Aunque vaya para afuera de su casa porque no sabemos en qué momento se las van a llevar. La gente no sabe que la mayoría de las desapariciones de mujeres son de día, no de noche”, dijo.

Añadió que las mujeres son víctimas de trata. Señaló que su hija fue vista en varios puntos siendo víctima del referido delito, y pese a ello la autoridad, tras nueve años, no ha tenido la capacidad de investigar y hacer justicia para su hija, que representa no sólo una cifra, sino una realidad.

