Ichife, sin recursos para infraestructura escolar

Ciudad Juárez— El proyecto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2022 no contempla al Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichefe), por lo que la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) teme que las obras pendientes en las escuelas no puedan ser atendidas y que incluso no se puedan hacer nuevas inversiones, dijo el titular de la dependencia, Javier González Mocken.

Explicó que para el actual ejercicio fiscal se erogaron 400 millones de pesos para Ichife, pero en el proyecto de egresos del próximo año se propuso no destinar nada para concepto de infraestructura educativa de Chihuahua, por lo que exhortó a los diputados federales a repensar la situación, de lo contrario se verá afectado el sector educativo.

“Estamos viendo que el Gobierno federal está mandando cero centavos en materia de infraestructura para Chihuahua, definitivamente tenemos que ver cuáles son los recursos que tiene el estado para esos efectos”, dijo Mocken, quien explicó que no hubo una argumentación para la toma de decisión.

“Prácticamente nos están paralizando, por eso queremos que definitivamente se replantee porque todavía no se aprueba el presupuesto federal del 2022, se aprobará en diciembre, pero ya está planteado, entonces ese es el tema que tenemos que ver para que se mejore fundamentalmente Juárez y Chihuahua”, explicó.

Ante la situación, recuperó una propuesta que realizó cuando era subsecretario de la Zona Norte: la creación de un taller de mantenimiento que atendiera a todas las escuelas, con la finalidad de reparar el equipo deteriorado de los planteles educativos a tiempo y de acuerdo con la región en que cada uno se localiza.

Explicó que no es función del personal directivo de las escuelas el reparar el equipo escolar o las instalaciones educativas y sin embargo recae en ellos la responsabilidad porque no hay un personal designado para ocuparse del mantenimiento constante de los planteles, además explicó que recuperarán todo el equipo que dejó guardado la pasada administración estatal.

“Existen todavía unos 10 mil mesabancos que estaban abandonados porque decían ‘Chihuahua Vive’, eso es intrascendente para la vida académica de las escuelas, que tenga un sello del Gobierno del Estado anterior, lo importante es el equipo que está nuevo y prácticamente abandonado en el Ichife”, dijo Mocken, quien solicitó al titular de la dependencia repartirlo entre las escuelas.

