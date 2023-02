Huyen venezolanos de la zona Centro de Juárez

Ciudad Juárez.- David y Jorge, de 22 y 23 años de edad, respectivamente, son dos venezolanos que llevan ocho días durmiendo en las calles de Juárez, alejados del Centro Histórico porque, dicen, “ahí te agarra Migración y te regresa”.

“Nos acercamos alguna vez, cuando aquí no había nada. Íbamos por algo de comida o una moneda, pero ya no nos acercamos”, porque, dijo Jorge, Migración “nos humillan, donde nos ven nos quieren sacar corriendo”.

En el punto en el que se encuentran ahora, cerca de Pueblito Mexicano, piden dinero y limpian vidrios junto con un hombre más y una familia con mamá, papá y una niña de un año y medio de edad que transportan en una carreola. Todos son de Venezuela, llegaron en tren y duermen donde pueden con lo que ganan.

“Dormimos donde nos cae la noche”, contó Jorge, y agregó que a veces cuando sale dinero suficiente se turnan para que al menos uno duerma en algún hotel.

David platicó que, contrario a lo que escucharon en su trayecto en tren para Juárez, la gente de aquí “ha sido muy amable… menos los policías y los de Migración. No respetan nuestros derechos, pero somos humanos y tenemos derechos”, arguyó.

Dijo que con el Ejército y la Guardia Nacional no han tenido problemas, que no han podido tramitar su permiso de estancia en México ante el Instituto Nacional de Migración porque no tienen identificaciones oficiales. “Todo lo perdimos en la selva”, en el Darién, una zona de reservas ecológicas que da entrada a Centroamérica, en la nación de Panamá.

Juntan dinero para un teléfono inteligente

Trabajan en ese crucero principalmente, y su objetivo es recolectar suficiente dinero para comprar un teléfono inteligente para descargar la aplicación CBP One y solicitar el asilo en Estados Unidos. “No hay otro plan. Sólo queremos entrar a Estados Unidos, no queremos volver”, mencionó David.

Este grupo de migrantes se une a otros que han sido vistos en los cruceros de Tecnológico y Vicente Guerrero, en el de Triunfo de la República y Avenida del Charro, así como en el de Triunfo y casi Adolfo López Mateos, y Valle de Juárez y Tecnológico.

Los carteles de todos estos grupos de migrantes son similares. Hojas de cartón en que piden la solidaridad de quienes circulan por los cruceros que ocupan para poder seguir su camino, comer o tener dónde dormir. Siempre mencionan ser de Venezuela.

En días anteriores, el Gobierno municipal de Juárez y el Instituto Nacional de Migración (INM) dieron marcha a operativos para retirar a migrantes extranjeros de los cruceros de esta localidad.

En dichos operativos participa personal municipal de la Dirección de Derechos Humanos y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como agentes federales del INM y de Grupo Beta.

dvilla@redaccion.diario.com.mx