Huye PASA antes de concluir contrato

Ciudad Juárez.- A tres días de terminar su contrato con el Municipio, Promotora Ambiental de la Laguna (PASA) suspendió el servicio de recolección de basura ayer sábado y el que quedaba del lunes, afirmó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Agregó que las nuevas concesionarias estarán ofreciendo el servicio, pero hasta el martes entrarán todas las unidades con que estarán operando.

PUBLICIDAD

Indicó que tal como se estableció en el contrato, los 91 camiones de PASA pasaron a formar parte del patrimonio del Municipio, y las unidades fueron recogidas ayer por personal de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales.

“Lo que queríamos era buscar acelerar el proceso precisamente para que vayan liberando también a los trabajadores. Es gente que se dedica a eso, que le gusta seguramente su trabajo y ya de alguna manera están apalabrados en otras empresas, entre otras cosas por eso”, explicó el edil.

Agregó que fue de común acuerdo entre el Municipio y PASA que la relación contractual terminara ayer 2 de septiembre, toda vez que el contrato establecía el 4 de septiembre.

Explicó que este sábado en la mañana en los patios de Promotora de la Laguna se hizo la entrega formal de los 91 camiones al Ayuntamiento.

“Se levantaron actas y ya con esto prácticamente termina el tema y ya ahora tocará hacer toda una revisión de los camiones a ver en qué condiciones están y cómo pueden incorporarse al servicio de la ciudad”, expuso.

Dijo que en un mes aproximadamente se conocerá la condición mecánica de las unidades, y entonces se incorporarán a los 14 camiones del Municipio, de los cuales cuatro son propios y diez arrendados.

“Las empresas tienen que cubrir su zona, pero si hubiera alguna queja, alguna cosa que ellos pudieran entrar de manera subsidiaria; si los 91 están en funcionamiento, perfecto, si no hay que ver cuántos de esos pueden ser útiles, pero ese es un proceso que va a llevar un mes más o menos”, anotó.

El alcalde dijo que el lunes las nuevas concesionarias recogerán la basura de las casas, pero hasta el martes, que es cuando inicia el nuevo contrato, estará trabajando la totalidad de los 150 camiones de las cuatro empresas.

“La obligación de ellos es estar en funcionamiento a partir del martes porque uno de los temas por el que todavía no están los 120 camiones es que algunos de los trabajadores que PASA va a liquidar o va a finiquitar su relación laboral, van a pasar a las nuevas empresas y no pueden pasar o no pueden empezar a trabajar hasta en tanto no terminen su situación con PASA”, anotó.

Pérez Cuéllar afirmó que a partir del martes empieza el servicio de las cuatro nuevas concesionarias, y la recolección de basura debe estar regularizada en dos semanas.

“La tardanza puede ser por el rezago que hay, pero yo digo que a más tardar en dos semanas debe estar en funcionamiento normal en las cuatro zonas de la ciudad”, manifestó.

A partir del martes 5 de septiembre que inicie el nuevo servicio, la ciudad estará dividida en cuatro zonas, las cuales serán segmentadas en dos partes para garantizar que se levante la basura tres veces por semana, los días lunes, miércoles y viernes y la otra parte los martes, jueves y sábado, dio a conocer el director de Limpia, Gibrán Solís.