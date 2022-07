‘Hubo mano negra en elección de candidato a gobernador’

Ciudad Juárez.— La “mano negra” para la elección del candidato a gobernador en el proceso del 2021 se dio en Morena nacional, indicaron regidores de ese movimiento político.

Durante su visita a Juárez, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo este miércoles que le hubiera gustado ver al alcalde fronterizo Cruz Pérez Cuéllar como gobernador de Chihuahua, sin embargo, sus compañeros “le robaron la elección”.

‘A la mala’

“Creo que nosotros tenemos que apoyar con todo a Ciudad Juárez y a un presidente municipal como Cruz. Voy a hablar de política, a mí me hubiera gustado verlo como gobernador de Chihuahua, se la robaron sus compañeros a la mala, pero todavía tiene oportunidad y hay que hacer un gran trabajo”, comentó López Hernández.

El edil Antonio Domínguez Alderete declaró ayer que, si Cruz Pérez hubiera ganado la gubernatura de Chihuahua, las cosas actualmente serían muy diferentes.

“Concuerdo con lo que dijo el secretario, yo creo que Cruz Pérez ganó la encuesta, se eligió por encuesta al candidato y creo que hubiera ganado la elección a gobernador, y no estuviéramos en la bronca que estamos ahorita con el puente abandonado de la Henequén y con todos los problemas que tenemos del BRT y los problemas que tenemos con Gobierno del Estado”, anotó.

Declaró que no sabe quién le quitó la candidatura a la gubernatura, “pero sí creo que hubo ahí mano negra”.

Apuntan hacia arriba

¿La mano negra fue a nivel estatal o nacional?, se le cuestionó.

“Yo creo que fue en México”, manifestó.

Mientras que la regidora Patricia Mendoza Rodríguez aseguró que “evidentemente hubo mano negra, pero nosotros como institucionales que somos no quisimos abrir todo esto por no dañar a Morena, por no dañar a Morena que tanto nos costó”.

Dijo que la construcción del movimiento es de varios años e incluso hubo muchas personas de izquierda que fueron presos políticos.

“Entonces no le íbamos precisamente nosotros a molestar a Morena”, puntualizó.