Hoy, 50 nuevos casos de Covid en Juárez

Ciudad Juárez registró otras 50 personas positivas a la Covid-19 al último corte de Salud; no sumó defunciones, informó Leticia Ruíz González, directora de Prevención y Control de Enfermedades de dicha dependencia.

Explicó que el hecho de que no se hayan contabilizado muertes ayer y ahora no implica que no hayan sucedido sino que cada que muere alguien se inicia un proceso de confirmación que puede durar semanas.

Por tanto, de momento la frontera alcanzó 31 mil 884 casos acumulados; de éstos, 3 mil 385 han fallecido, por lo que llamó a la ciudadanía a mantener en todo momento la distancia, higiene y el uso de cubrebocas.

A nivel estatal, indicó que tampoco hubo fallecidos aunque aceptó que hay cuatro en proceso de confirmación por lo que el conteo oficial no sufrirá ninguna modificación hasta que se hayan corroborado.

No obstante, integrándose las nuevas incidencias locales, la entidad añadió 55 dolientes y 43 recuperados. De tal modo, Chihuahua llegó a los 68 mil 917 contagiados (7 mil 030 han perecido y 57 mil 096 sanado).

En 27 de 30 hospitales de la red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) hay 96 internados por Sars-Cov-2, de los cuales 24 están en respiración mecánica asistida, es decir, sometidos a la intubación.