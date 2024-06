Hostigan policías a ciudadano por una frase en su camiseta

Ciudad Juárez.- Policías municipales de la unidad 923 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) hostigaron a un ciudadano por portar la emblemática playera alusiva a la canción ‘Fuck Tha Police’ de N.W.A cuando se dirigía a tomar el transporte público esta tarde, según reportó el ofendido vía telefónica a este medio de comunicación.

“El oficial que iba manejando dijo ‘mira la camiseta’… y me preguntó ‘¿Ese es el Ice Cube, verdad?’, y le dije que sí; y luego el güero (oficial acompañante) la vio y grita ¡Y mira lo que dice! Y después de eso me pusieron las manos en el cofre”, relató el denunciante, quien se identificó como Eduardo Calleros.

Calleros mencionó que la revisión que él considera abusiva se dio esta tarde en la avenida Manuel J. Clouhtier, a la altura de la Escuela Primaria América, por parte de la unidad 923 asignada a tres patrulleros: dos hombres y una mujer.

“Entiendo que ellos (los policías) tengan que revisar a personas de manera aleatoria, pero el hecho es que se burlaron de mí cuando les dije que me dirigía a tomar el camión para acudir a mi grupo de autoayuda. Luego me obligaron a desbloquear el teléfono poniéndomelo en la cara (por el Face ID) para revisármelo. Yo les dije que ellos no tenían esa facultad y se burlaron”, agregó el quejoso.

“Ni siquiera les dije una mala palabra o fui agresivo, yo colaboré con la revisión, pero cuando comenzaron a hostigarme y a burlarse les comenté que eso no estaba bien y fue cuando la mujer me dijo que si ella quería me ‘podía poner los ganchos’ por ‘faltas a la autoridad”, añadió el quejoso.

Calleros agregó que si no lo detuvieron fue porque guardo la calma, pero que los patrulleros estaban buscando cualquier motivo para provocarlo y arrestarlo, cuando él solamente caminaba con la intención de tomar el transporte público.

“Y todo se desencadenó nomás por la camiseta que traía”, consideró el inconforme. Se solicitó la versión de esta denuncia pública al vocero de la SSPM, quien comentó que pedirá un reporte de dicha intervención de los patrulleros para dar la postura oficial de la corporación.