Hospital móvil viene incompleto, acusa regidor

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El hospital móvil que instaló el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en el estacionamiento del Hospital General no viene completo, sólo son las carpas y 20 camas, indicó el regidor del PAN Enrique Torres Valadez.

“Todo lo demás lo tiene que suministrar el Hospital General a través del Estado, como oxígeno, energía eléctrica, el personal médico debe estar contratado por el Insabi y no han logrado hacerlo”, aseguró.

Agregó que el Hospital General tiene escasez de personal porque médicos y enfermeras se han estado contagiando de Covid, por ello se requiere la contratación de más personal para la unidad móvil.

“Es un apoyo a medias del Gobierno federal únicamente para decir que está haciendo algo por el tema del tratamiento a la pandemia, es necesario que el Gobierno federal le entre con más ganas a este tema, pero hemos visto desde el principio en el mes de marzo de este año que han sido tumbos los que ha dado el Gobierno federal”, mencionó.

Agregó que lo único que ha hecho la Federación son recortes, ya que por ejemplo el año próximo se recortarán al Estado de Chihuahua 4 mil 600 millones de pesos.

“Vemos que los legisladores de Morena, que por cierto no los conocemos aquí en la ciudad, los diputados federales de Morena no son conocidos, no sabemos qué están haciendo más que por los duros golpes que no sólo le han dado a nuestra entidad, sino a todo el país”, señaló.

El hospital móvil para reforzar la consulta a pacientes con Covid-19 iba a comenzar a brindar atenciones este fin de semana, pero ayer las autoridades de salud del Estado dieron a conocer que hasta mañana lunes.

La unidad tendrá capacidad para 20 camas con igual número de respiradores, además de que la Secretaría de Salud estatal (SSa) aseguró que la instalación contará con el personal, medicamento y equipos de protección, se informó.

“Va a operar el lunes, hay unos detalles que nos impiden habilitarlo hoy o mañana, pero con toda certeza iniciará con la atención el próximo lunes, lo que significa un apoyo al Hospital General”, dijo ayer el director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla.

acastanon@redaccion.diario.com.mx