Hospital de la Mujer, aún sin área de terapia intensiva para prematuros

La falta de un área de terapia intensiva para atender a bebés que nacen prematuros o con algún problema de salud sigue latente en el Hospital de la Mujer, y hasta ayer en la tarde, las autoridades de Salud no informaban al personal médico sobre la firma de un nuevo convenio con el hospital del FEMAP para realizar traslados, indicó Héctor Rubén Meza Barrera titular del Sindicato de Médicos, Enfermeras y Trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud.

Dijo que ante la contingencia, se adaptó un cunero para poder seguir atendiendo pacientes, pero no han contratado más pediatras ni anestesiólogos.

Tampoco se les ha informado de manera oficial la realización del nuevo convenio entre la Secretaría de Salud y FEMAP ni la manera en que podrán hacer uso de él, refirió.

“Nosotros lo que quisiéramos saber es cómo le vamos a hacer para poder usar ese convenio, porque ahorita acabamos de sacar un prematuro y ya se nos llenó la terapia intensiva y si nace otro niño más que requiere terapia intensiva no hay cómo recibirlo, como atenderlo, entonces sí existe un convenio que nos autoricen los traslados”, mencionó.

Cuestionó además el hecho de que los traslados se realicen a instituciones particulares y no a otras que son públicas para poder ahorrar costos al sistema de Salud.

“No hay espacio para sacar a otro niño ni cómo trasladar a las embarazadas, ahorita tengo uno también prematuro con problemas y que lo estamos contemporizando porque no hay lugar a dónde enviar a la paciente, cómo resolver su embarazo porque no hay lugar en la terapia intensiva”, insistió.

Ante el cuestionamiento de la cantidad de menores que requieren terapia intensiva y para los que no se tiene espacio, el médico enfatizó que la problemática de las vidas humanas no debe medirse en cantidades.

“El problema es que siempre es ‘cuántos’ y no es un tema de ‘cuántos’, es la vida de un niño, a mí porque se me muera un niño sí me meten a la cárcel y nos quitan cédulas y nos pegan un quemón todos los medios de comunicación, por un niño. Esto no es si beneficia a cinco o a 10, yo tengo el derecho de trabajar y si no tengo con que trabajar lo debo de poder referir a otros hospital en donde puedan atenderlo”, afirmó.

Dijo que se traslada por mes un promedio de 10 a 12 niños, pero reiteró que no se trata de cantidades, sino de vidas humanas.

“Pero aunque fuera uno, el problema no es si son cinco o si son 10, estamos hablando de niños que nacen enfermos y que requieren atención urgente y que la realidad ahorita no se la puedo dar porque ni tengo pediatras, ni tengo terapia intensiva y no lo puedo mandar a otro hospital”

“Aquí se requiere planeación y gente capaz, pero mientras tengamos un director que lo puso sólo porque es del partido y puso de director a su hermano, los directores Zona Norte son puestos inventados, puro nepotismo, gente que no sabe y el resultado es tener este tipo de problemas, es problema es la ineficiencia administrativa”.

Dijo que tampoco el Gobierno federal les informó la nueva manera de trabajar con la suspensión del Seguro Popular.

Por su parte el director médico de la Zona Norte Arturo Valenzuela Zorrilla, dijo el miércoles que FEMAP tenía un convenio con el Seguro Popular, para atender a los pacientes ante la saturación, pero al cancelarse este último se autorizó uno entre FEMAP y la Secretaría de Salud, el cual estará vigente hasta fin de año.

Ayer El Diario solicitó entrevista con Valenzuela Zorrilla a través del área de Comunicación Social y de manera directa, sin embargo no fue localizado. (Mayra Selene González / El Diario)