Honrarán memoria de Esther Chávez

Ciudad Juárez.- El nombre de la activista Esther Chávez Cano se pondrá a un parque de la ciudad, a propuesta de la asociación civil “Sin Violencia”, que propondrá el área que lleve este nombre.

Además de este, la comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural pondrá nombre de otros personajes juarenses que se han quedado rezagados a otros parques, indicó la coordinadora de la cartera, Austria Galindo Rodríguez.

“No hay un listado como tal en Desarrollo Urbano de las nomenclaturas de los parques, no la hay; entonces, justamente estamos viendo como una alternativa de nombres que se aprobaron en otras administraciones”, manifestó.

Explicó que en administraciones pasadas se aprobó poner nombres de juarenses destacados a calles de la ciudad, pero no ha habido arterias disponibles, por lo que se está revisando como alternativa poner esa nomenclatura a parques.

“Ya estamos trabajando también con Desarrollo Urbano para levantar ese listado de nombres de parques y poder ver qué tenemos disponible para cumplir con esos compromisos que hizo el Cabildo en otra administración, no esta comisión, esta comisión no ha subido a Cabildo ningún nombre sin tenerle el lugar a donde va a ir, porque no tiene caso, si no tendríamos muchas deudas de nombres”, anotó.

Dijo que básicamente los nombres pendientes de asignar son de personajes juarenses, como por ejemplo Humberto Leal Valenzuela.

“Creo que el tema de los parques es una buena alternativa, porque hay parques que no tienen realmente un nombre identitario, existe el parque de Las Piedras porque tiene dos piedras, entonces vamos a tratar de darles un nombre”, manifestó. (Araly Castañón)