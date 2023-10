Honrarán con caravana a bebés que partieron

Ciudad Juárez.- “Un 7 de octubre de 2015, a la edad de 32 años, pasé por la muerte de mi bebé a las 12 semanas de gestación. A partir de ahí me di cuenta de que no se nos da un trato empático, respetuoso e informativo de este proceso en las clínicas y hospitales!, relató Paola Benítez, quien un año después fundó la asociación Grupo de Apoyo Mi Angelito Estrella (Gamae AC).

Explica que después del duelo descubrió que el 15 de octubre es el Día Internacional de Concientización sobre Muerte Gestacional y Perinatal, por lo que este domingo, varias familias se reunirán en el Oxxo del Kilómetro 20 a las 3:30 de la tarde para realizar, por quinta ocasión, una caravana.

La asociación Gamae está dedicada a concientizar sobre la muerte gestacional y brindar apoyo a mujeres que pasaron por este proceso y no recibieron la ayuda que necesitaban. El objetivo es que tengan un acompañamiento durante la pérdida, ya sea psicológico, tanatológico e incluso médico.

“Por eso lo que buscamos es que la sociedad sepa que honramos a nuestros hijos, que todo octubre para nosotras es rosa y azul, colores que identifican este movimiento a nivel internacional. Estos bebés existieron y necesitan ser recordados por sus padres”, mencionó.

“Ahorita tengo el registro de 30 carros, pero tenemos el objetivo de reunir de 80 a 100 porque antes de la pandemia llegamos a reunir hasta 200 familias”, añadió.

El recorrido terminará en la Terraza Jardín La Riojana, en la calle Ignacio de la Peña #2182 de la colonia Partido Romero, donde los asistentes harán una actividad que consiste en crear, con papel de color, osos que representarán el recuerdo del bebé.

Aunque surgió en 2016 como un grupo de apoyo, fue hasta el 2022 cuando Benítez decidió hacerlo asociación, pues menciona que no había una iniciativa igual en el estado.

Madre de dos hijos, a los que tuvo antes de su primera pérdida, Benítez sentía impotencia porque al salir de la clínica particular en la que se atendió sólo le dieron paracetamol, pero la tristeza e impotencia por no saber por qué pasó no fue atendida.

“A partir de mi situación comencé a investigar y me di cuenta de que hay otros movimientos en España, Argentina y México, pero necesitaba algo más cercano”, mencionó.

