Honran trayectoria de catedrático de la UACJ

Ciudad Juárez.- El maestro Joel Mauricio Rosales Chávez, profesor de educación física por más de 31 años, catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), conferencista y escritor, recibió ayer en el Día Mundial del Maestro un reconocimiento por su trayectoria y fue nombrado Maestro Ilustre 2023.

La placa con el nombramiento de Maestro Ilustre se colocó en la rotonda ubicada al pie del monumento al profesor José Vasconcelos en el parque de Plutarco Elías Calles y Heroico Colegio Militar.

“Para mí es un legado que se queda para mí, se queda para mis hijos, para los seres que amo y para mucha gente, como bien lo mencionaba como ejemplo del saber hacer. El saber hacer lo traemos tatuado los maestros, y más en estos tiempos, créanmelo, a la mejor me siento cansado, por eso el saber hacer me cuesta, pero no nos rajamos”, mencionó el maestro homenajeado.

Al evento asistieron el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y el subsecretario de Educación, Maurilio Fuentes, quienes acompañados de líderes sindicales develaron la placa del maestro Rosales.

El alcalde reconoció la labor realizada a lo largo de la carrera del maestro Joel Mauricio Rosales, quien se desempeñó como profesor de Educación Física en escuelas públicas y aún continúa con la docencia en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“La verdad es que felicidades por esa trayectoria, es una oportunidad de reconocer su trayectoria, toda esta vida al servicio de la educación, quién sabe cuántas vidas ha logrado impactar con su trabajo de manera positiva y se lo reconocemos y a través de esto hacer un reconocimiento a todas y a todos los maestros que están siempre entregados”, manifestó Pérez Cuéllar.

El secretario general de la Sección 42, Manuel Quiroz Carbajal, enfatizó en la labor del docente, a quien agradeció por su dedicación a lo largo de su trayectoria, destacándolo como un maestro ejemplar y comprometido con la educación.

Aparte de su trabajo como docente, el maestro Rosales Chávez se desempeña como locutor en la radio con temas culturales, es escritor de libros enfocados a la docencia y ha trabajado en escuelas de nivel básico y universidades públicas de la ciudad.

“Quiero agradecer a Dios, gran arquitecto de la vida, a la familia por estar aquí, mis hijos, esposa, a mis compañeros docentes”, expresó Rosales Chávez durante su discurso de agradecimiento ante los asistentes al evento.

