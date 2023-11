Honran a asesinadas por la violencia estructural

Ciudad Juárez.- En marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, Programa Compañeros recordará hoy en la Cruz de Clavos a las mujeres asesinadas por la violencia estructural.

“Nosotras vemos que la violencia no solamente se desencadena en el feminicidio sino que tiene un panorama mucho más amplio que atender, y por eso esta vez quisimos apuntarle a la violencia estructural; por quienes mueren por falta de oportunidades, de programas de rehabilitación con perspectivas de género, trabajadoras sexuales, que fueron privadas de la libertad”, informó María Elena Ramos, directora de Programa Compañeros.

La activista invitó a la comunidad a participar en el evento que se llevará a cabo hoy a la 1:00 de la tarde, en la Cruz de Clavos ubicada sobre la avenida Juárez, en el puente internacional Paso del Norte.

“Haremos el planteamiento porque es lo que vemos todos los días, vemos a las mujeres que consumen drogas desgastadas por el consumo de sustancias, sin la atención, cuando se va a los servicios de salud no es prioritaria su atención. Y vamos a poner la ofrenda, porque esa Cruz de Clavos no debe de pasar sin que un 25 de noviembre recordemos a las víctimas de feminicidio y de otros temas y vamos a poner los nombres de estas mujeres, víctimas de sobredosis, de enfermedades que no fueron atendidas”, indicó.

Como parte de las actividades por el 25 de noviembre, el Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez continuará mañana a las 9:00 de la mañana con la colocación de una ofrenda floral en las cruces rosas que se encuentran en la entrada a Ciudad Juárez, junto a la puerta del Umbral del Milenio.

A las 9:30 iniciará una caravana rumbo al Campo Algodonero, en donde leerán un pronunciamiento y manifestarán su descontento contra la inacción del Estado.

“Las inversiones estatales que buscan evitar la violencia de género son más importantes que nunca”, destacó ONU Mujeres al señalar que tres de cada cuatro países no tienen sistemas para hacer un seguimiento del presupuesto destinado a alcanzar la igualdad de género, y es muy difícil acceder a datos sobre qué proporción de los presupuestos nacionales se usan para combatir la violencia contra las mujeres y niñas.