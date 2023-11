Homicidio de 'El Tiger'; defienden madres a presuntos asesinos

Tras cuatro horas de audiencia en las que la defensa legal de dos hombres, presuntamente involucrados en el asesinato del fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia, trató de desacreditar la actuación de los agentes investigadores, el juez resolvió vincularlos a proceso por los delitos de posesión de arma de fuego y narcomenudeo en la modalidad de posesión simple.

Las madres de Joan Eduardo C.B. y Jesús Adrián C.L., ambas presentes en la continuación de la audiencia inicial de la causa penal 6383/2023, aseguraron que sus hijos son ajenos al crimen del reportero gráfico del Heraldo de Juárez y desconocen el por qué Carlos H.H., ya vinculado a proceso por el delito de homicidio con el agravante de asesinar a un periodista, los involucró en el hecho violento.

El juez de Control Dirceu Ismael Solís Acosta, resolvió ayer por la tarde la vinculación a proceso en contra de Joan Eduardo C. B., por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple de cocaína delito previsto en el artículo 477 de la Ley General de Salud.

Según la acusación los dos detenidos fueron detenidos en supuesta posesión de 0.541 y 0.6963 gramos del opioide.

Así como también por el delito de portación de arma de fuego reservada para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, establecido en los artículos 83 fracción II y 11, inciso b de la citada ley, mientras que decretó auto de no vinculación a proceso por el delito de posesión de cartuchos, establecido en el artículo 11, inciso f y 83 quat. fracción I, cometido en perjuicio de la sociedad.

En este caso el juzgador declinó la competencia a favor del fuero federal.

En el caso de Jesús Adrián C. L. se le decretó auto de vinculación a proceso por el delito de contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple.

En el caso de Joan persiste la medida cautelar de prisión preventiva de seis meses, prevista en la fracción XVI del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ambos detenidos deberán comparecer el primero de diciembre a las 09:30 horas cuando se realice la audiencia de salida alterna por el delito de narcomenudeo

Jesús Adrián deberá comparecer este viernes en la audiencia de vinculación a proceso por el delito de homicidio en perjuicio de Villagómez Tapia.

Presenta defensa seis testigos

La continuación de la audiencia inicial estaba programada para este jueves a las 12:30 horas en la Sala Penal Siete y fue reubicada a la Sala 10. Debido a cambios en la representación legal de uno de los acusados, la audiencia se retrasó poco más de una hora.

El abogado Rafael Reyes Vázquez solicitó la comparecencia de tres suboficiales de la Agencia Estatal de Investigación que realizaron la detención de Joan Eduardo y Jesús Adrián, los cuales vivían juntos en una vivienda ubicada en la colonia Chihuahua.

El primer investigador, Sergio Antonio E.A. dijo que en la escena del crimen encontró un celular que estaba abierto y al abrirlo, ya que no tenía contraseña, encontró en la galería de fotos a un hombre posando con una pistola calibre 9 milímetros color rosa, así como la foto de una credencial de elector.

El oficial acudió a la casa marcada con el número 6204 de la calle Emilio Campa, donde fue recibido por Josefina H. y José Carlos H., quienes identificaron a su hijo Carlos H.H. como el propietario del teléfono y le proporcionaron la dirección donde vivía su hijo.

Al llegar a la vivienda marcada con el número 6412 de la misma arteria, el agente pidió apoyo y llegaron los agentes Ismael L.R y Eduardo R.L. y al llegar al domicilio tuvieron a la vista a Carlos Miguel H.H. quien salía en la credencial de elector, mostró nerviosismo y aseguró que no participó en el asesinato del chofer. Al mostrar conducta agresiva fue neutralizado y al realizarle una inspección corporal le encontraron un teléfono celular propiedad de la víctima.

El investigador declaró que el detenido refirió que él no disparó, pero que sabía quiénes habían participado en el asesinato y estas personas estaban en una vivienda ubicada en la calle Subestación cruce con Mauricio Corredor, donde fueron localizados Joan C. y Jesús C.

El declarante dijo que no acudió a esa dirección, ya que él presentó al detenido ante el Ministerio Público. El segundo y tercer testigo refirieron que llegaron a la vivienda y encontraron en el exterior de la vivienda a dos hombres y una persona les apuntó con un arma por lo que los someten y en la revisión corporal les encuentran los envoltorios con la droga.

Los siguientes testigos fueron tres mujeres, entre ellas la hermana de Joan, una vecina dijo que vio llegar varias unidades con policías, otra vecina dijo que al observar la presencia de los agentes buscó a su hija que andaba en la tienda y luego juntas se metieron a su casa, sin precisar cuántos elementos eran y si estos ingresaron a la casa de Joan.

Pese a vinculación, ‘aún no se ha hecho justicia’

Organizaciones creadas para la protección y articulación de periodistas llamaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a agotar todas las líneas de investigación en el caso del asesinato del fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia, asesinado el pasado jueves 16 de noviembre en la colonia Fronteriza Alta.

Pese a la detención y vinculación a proceso de los acusados como presuntos responsables del asesinato del reportero gráfico de El Heraldo de Juárez, “aún no se ha hecho justicia por lo que es necesario agotar todas las líneas de investigación posibles para llevar ante el juez a los autores materiales e intelectuales de este crimen”, consideró Pedro Cárdenas, oficial del programa de protección y defensa de periodistas de Artículo 19 (A19).

Balbina Flores, representante en México de la Organización Reporteros sin fronteras (RSF), dijo que este es un caso resuelto parcialmente porque si bien los acusados fueron vinculados a proceso, ésta es la parte inicial de un proceso y para hablar de justicia se debe llegar a una sentencia.

“Obviamente habrá que esperar esa parte del proceso. Es un caso interesante, hay que seguir muy de cerca las audiencias; la Fiscalía debe agotar todas las líneas de investigación y demostrar que el móvil de este homicidio fue el robo y no por su labor como periodista”, planteó Flores.

De alto impacto

En este crimen de alto impacto, el peso de la investigación recayó en la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dijo el fiscal de Distrito Carlos Manuel Salas, quien destacó la labor de los agentes a cargo del primer comandante Hernán Pérez Rico.

Salas expuso que la decisión del juez Jorge González, quien vinculó a proceso a Jesús Adrián C.L. por el delito de homicidio calificado con el agravante de ventaja y haberlo cometido en perjuicio de un periodista, da el mensaje de lo grave que es cometer un asesinato en la ciudad.

“El que mate a un periodista puede ascender la pena de 50 a 70 años de prisión. Esto muestra lo grave que es ultimar a cualquier persona y más si es un periodista”, dijo el abogado.

El juez señaló que serán las mismas investigaciones las que definan si se da por cumplida la fracción IX del artículo 136 de Código Penal del Estado, pues el proceso penal se encuentra en etapa inicial.

El fiscal reiteró que en este caso el móvil fue el asalto y la Fiscalía cuenta con un expediente robusto para acreditar la probable comisión del delito contra los ya acusados.

Celular, pieza clave

En este caso, la telefonía celular tuvo un papel relevante ya que según dijo el fiscal a uno de los agresores se le cayó el teléfono y éste se encontraba “abierto” por lo que los agentes pudieron ver el contenido y encontraron una fotografía del dueño del aparato, quien se había tomado una selfie con un arma de fuego.

Además está el hallazgo de una credencial de los acusados. Los agentes acuden a la casa de esta persona, llegan a la vivienda de sus padres, los cuales les indican dónde está su hijo y éste los lleva con sus cómplices.

Uno de ellos sale armado por lo que lo someten y le aseguran el arma de fuego, narró el fiscal.

“Y se complementa el círculo, se aclaran las cosas”, refirió.