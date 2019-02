Hombre atropellado omitió luz roja de semáforo peatonal

Ciudad Juárez— El peritaje elaborado en relación al atropello registrado esta noche en el cruce de las avenidas Ejército Nacional y Plutarco Elías Calles estableció como responsable del mismo al peatón.

El reporte señala que tomando en cuenta tres testigos oculares plasmados en entrevistas, semáforos y semáforos peatonales se determinó responsabilidad del peatón, ya que hubo imprudencia y omitió la luz roja del semáforo peatonal en el momento de cruzar la avenida.

Menciona que existe una falta de cultura vial del peatón, estando un semáforo peatonal no lo utiliza y cruza deliberadamente las avenidas.

El reporte precisa que el automóvil era conducido por un hombre de 18 años y no una mujer, identificado como Ricardo A. C., en tanto que la víctima es un hombre que tenía 65 años de edad, el cual no ha sido identificado.

José Luis Sánchez, vocero de la Dirección General de Tránsito Municipal, informó que ascendió a 11 las víctimas mortales por atropello en el mes de enero que está por terminar del presente año.