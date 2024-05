Hipnosis masiva, alternativa clínica para curar problemas de salud mental: John Milton

Ciudad Juárez.- El experto en hipnosis, John Milton, quien por temporada se encuentra en Ciudad Juárez, enfatizó que la hipnosis sincrónica es una herramienta efectiva para curar problemas de salud mental, como depresión, ansiedad y trastornos obsesivo-compulsivos.

Milton señaló que –bien aplicada- esta alternativa clínica genera cambios eficaces en las personas que se someten a dicho tratamiento, pues durante el trance hipnótico se hace una reprogramación de sus hábitos de vida.

Mencionó que el principal problema que ha enfrentado esta herramienta es la renuencia de las personas que ignorar su efectividad y de los mismos profesionales de salud mental que no la aplican por desconocimiento o conveniencia.

“Hay quienes dicen que fueron a una sesión de hipnosis y salieron desilusionados porque ‘no se curaron’... y aquí es donde pregunto ¿qué medicina genera cambios permanentes en una sola toma?, ¿por qué tenemos que satanizar algo que lo único que está haciendo es contribuir en el crecimiento y desarrollo humano?

El llamado ‘Caballero de la Hipnosis’ explicó que una persona que acuda a esta alternativa debe tener el compromiso y la disciplina de volver a entrar en trance hipnótico repetidamente con la intención de generar un cambio en su vida.

“Es lo mismo que cuando me tomo una pastillita para la presión las veces que sea necesario, pero a diferencia de estas otras alternativas, la hipnosis es inocua, no es dañina, no genera adicciones y no daña ningún otro órgano porque hay algunas medicinas que arreglan algo, pero desarreglan algo”, expresó Milton.

El experto en hipnosis fue más allá e incluso propuso que esta alternativa aplicada de manera masiva y profesional por las dependencias de gobierno encargadas de este rubro podría ser un agente de transformación social para las miles de personas que no tienen acceso a atención psiquiátrica o psicológica.

“Mi propuesta siempre ha sido hacer una presentación de hipnosis masiva, llegar a mayor cantidad de gente a menor costo, en menor tiempo e intentar depositar mensajes a ese estado mental subconsciente para que la gente se aleje del estrés, tensión, ansiedad, estudie por iniciativa propia y genere otros hábitos que les permitan dar el brinco cuántico para ser la mejor versión de sí mismos”, agregó Milton.

Resaltó que la respuesta a por qué esta práctica no se ha aplicado hasta el momento a pesar de los miles de casos de depresión y ansiedad que existen en la ciudadanía la tendría que dar la Secretaria de Salud, los psicólogos, psiquiatras y neurólogos que se han enfocado en un ‘principio de obsolescencia’, es decir a un tratamiento que les genere negocio de forma permanente.

Agregó que a diferencia de los medicamentos o terapias costosas, en la hipnosis solo se requieren tres cosas: “La primera: confiar plena y ciegamente; la segunda: dejar la mente en blanco y la última: aprender a respirar correctamente”, finalizó Milton.