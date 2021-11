'Hijo de su...': filas para vacuna sorprenden a fronterizos

Ciudad Juárez- De nueva cuenta, cientos de fronterizos hicieron presencia en el estadio Juárez de béisbol, sobre la avenida Reforma, en la búsqueda de la vacuna antiCovid-19 de AstraZeneca. Ni una hora lleva la jornada y las filas son tan largas que ya rodean el interior y exterior del inmueble, lo que ha disuadido a algunos fronterizos de aguardar por su biológico.

"Ya no voy a alcanzar, pa'que me quedo", "Hijo de su...", fueron comentarios de los juarenses que recién arribaban al sitio y se impresionaron por las hileras, que asemejan una situación similar a la de ayer, donde centenares de personas que buscaron su segunda dosis de Pfizer fueron relegadas.

"No, no, no, está atascadísimo", "Mira nomás", "Ay no" "Santo Dios" son las impresiones en el sitio, mismo que hoy atiende a rezagados y está custodiado para evitar conflictos por elementos de la Guardia Nacional, así como de la Policía estatal y municipal. No obstante, siguen llegando personas y al momento la autoridad no ha facilitado información sobre la cantidad de antivirales y sobre si estos serán suficientes.

La jornada continuará los días jueves, viernes y sábado. Por ello, el exhorto del Gobierno federal hacia la población es que impere el orden, toda vez que no solo hoy estarán suministrándose los antivirales británicos para mitigar complicaciones derivadas del Sars-CoV-2; el horario de atención es de las 08:00 a las 15:00 horas.