Hermana narra asesinato de niño

Ciudad Juárez— “Cuando se cayó de la cama le pegó y ella le pegó en el pecho y en la cintura y en el trasero, ella le pegaba con el cinturón de mi papá y mi hermanito lloraba muchísimo, ella le pegaba fuerte, ella le pegó porque pensaba que no tenía pañal”. Ésa es parte de la declaración de la hermanita de Esaú, el pequeño de dos años que murió el martes pasado presuntamente a causa de los golpes inferidos por la madrastra.

Con ese crimen, suman al menos nueve menores de edad asesinados en el 2020 –siete niños y dos adolescentes–, de acuerdo con datos periodísticos.

Lourdes Almada Mireles, catedrática de la UACJ, dijo que la actual situación de la ciudad está al tope para que se ejerza y aumente la violencia contra los menores de edad.

“La exigencia de quedarse en casa y las condiciones reales de las familias para estar dentro en sus hogares en condiciones de hacinamiento, más lo de siempre, la experiencia de violencia que se repite y se reproduce en el interior de las familias y la idea de que los niños son míos y los educó como quiero… es la justificación del maltrato infantil como un derecho casi de los adultos”, expuso la catedrática.

El niño Esaú perdió la vida el martes pasado entre las 3:00 y 7:00 de la tarde en la casa familiar ubicada en la colonia Arecas II cuando presuntamente Janneth B.A. utilizó un objeto contundente, duro y sin aristas para golpearlo, de acuerdo con la acusación presentada por un agente del Ministerio Público (MP) ante un Tribunal de Control.

El fiscal también indicó que Janeth llevó al pequeño a la clínica y farmacia “San Martín” ubicada en el cruce de calles Lote Bravo y Paseo del Sur del fraccionamiento Cerradas del Sur, donde una doctora determinó que el niño ya no presentaba signos vitales.

La médica legista de la FGE determinó que la causa de muerte del pequeño Esaú fue contusión profunda en tórax y abdomen.

Ante el MP Janeth declaró que ella no golpeó al niño. Explicó que en la casa se encontraban dos hijos de su pareja sentimental –la víctima y la niña de 5 años–, así como su hijo biológico de tres meses de nacido, y afirmó que ella sólo hizo maniobras para tratar de reanimar a Esaú.

“Yo sólo quería resucitarlo, yo sólo quería que se tranquilizara, lo jaloneé, lo apreté, me dijo que quería dormir, lo cargué y lo llevé a la cama, regresé a checar la ropa porque había terminado de lavar, la saqué, empecé a hablar con unas clientas por Facebook, chequé al bebé porque estaba llorando, lo calmé, fui a ver a los niños para que me ayudaran a tender la ropa, ahí me di cuenta que le estaba faltando el aire, le di respiración de boca a boca, de igual manera lo jaloneaba, lo apretaba, lo aplastaba, le aplastaba el estómago y no quería reaccionar”, indicó Janneth, quien explicó que también llamó a su esposo para informarle lo que estaba sucediendo.

El papá del niño también declaró ante el MP, y dijo que nunca observó que Janneth golpeara a sus hijos.

Por su parte, la maestra de la UACJ consideró que en Ciudad Juárez existe una ausencia de políticas públicas –programas y presupuestos– para fortalecer a las familias y mitigar el daño de la violencia que se acumula.

