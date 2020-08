‘Hemos vivido mucho la injusticia’

Archivo/ El Diario de Juárez

Más de 20 mil personas indígenas de diversas partes del país habitan actualmente en Ciudad Juárez, donde todavía algunos se enfrentan a temores como el de no ser entendidos en su lengua materna al acudir a un hospital, a la escuela o al ser acusados por algún delito, destacaron ayer sus representantes en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

“Habemos más de 50 comunidades indígenas, somos más de 20 mil personas asentadas acá en Ciudad Juárez de población indígena; una comunidad plurilingüe de una ciudad como ésta amerita que la difusión de los derechos se dé y que sean respetados”, destacó Mariela Vásquez Tobón, maestra en Derecho e integrante de la comunidad mixteca.

Rosalinda Guadalajara, líder de la colonia Tarahumara en Ciudad Juárez, subrayó también el derecho que tienen los pueblos indígenas de contar con un traductor al momento de exigir justicia y relató los problemas a los que se enfrentan al buscar educación o servicios de salud.

“Hay palabras que no son traducidas, que no vienen a lo mejor en nuestra lengua materna, y hacen que la persona no conozca de qué está acusada. Al ver tantas injusticias los que vamos teniendo conocimiento un poquito del sistema penal vamos apoyando un poquito a nuestra gente”, apuntó.

Guadalajara lamentó también que muy pocos rarámuris llegan a un nivel académico avanzado debido a problemas de lenguaje, ya que muchos no entienden lo que los maestros les tratan de explicar.

“A veces sí requerimos que haya un traductor, un intérprete”, destacó la exgobernadora de la comunidad ubicada al poniente de Ciudad Juárez, donde actualmente habitan aproximadamente 100 familias.

Guadalajara aseguró que hay rarámuris que se han muerto por no poder hablar bien el español, y porque en los hospitales no les entienden su lengua materna.

“Mucha de nuestra gente se ha muerto porque no quieren acudir a un hospital, no saben cómo expresar lo que sienten o lo que tienen… tienen la creencia de que en los hospitales matan porque no saben expresarse y les ponen otro medicamento o no los medican”, destacó al exigir a las autoridades que “hagan esa lucha por conocer cómo debe ser tratado un indígena, cómo tiene ese derecho el indígena de tratar con un traductor”.

“Hemos vivido mucho la injusticia, violaciones hacia las comunidades indígenas, muchas veces han dicho que el derecho humano está a la par, pero es pura palabra porque no está pasando. Las comunidades indígenas siempre estamos abajo, la balanza está inclinada a la ciudad”, señaló la joven.

Guadalajara externó que se ha trabajado en organizar a las comunidades para que conozcan las leyes y sus derechos, y destacó la importancia de que las instituciones como jueces, Ministerios Públicos y la Policía Municipal sean sensibles en los casos donde se involucre un indígena.

El también rarámuri, Manuel López, quien es profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), destacó que actualmente la máxima casa de estudios de esta frontera cuenta con 50 a 90 indígenas en su matrícula, mientras que la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) cuenta con aproximadamente 250 estudiantes indígenas.

López, quien cuenta con un doctorado, destacó la importancia de que regresen a la comunidad y permanezcan activos en ella, pero también de hacer activismo en las regiones urbanas para hacer visibles las problemáticas indígenas, y no caer en el mundo occidental individualista.

“Necesitamos profesores indígenas dentro de las universidades”, externó el docente tarahumara.

Folclorización y cosificación

Juan Luis Longoria Granados, de la comunidad N’dee/N’nee/Ndé en Juárez, reclamó que los indígenas sean objeto de la cosificación y folclorización, e invitó a los representantes de las diferentes comunidades indígenas en la ciudad a debatir sobre el tema posteriormente.

Como ejemplo puso a los “Indios” como mascota de la UACJ, quienes lo cosifican al utilizar incluso una botarga, señaló. (Hérika Martínez Prado / El Diario)