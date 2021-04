‘Hay subregistro en cobro de piso’

Tomada de internet

Ciudad Juárez— En cuanto al secuestro y extorsión, no se puede decir que en el estado esto es un gran problema por los registros que se tiene, aunque no quiere decir que no haya una cifra negra, expuso el director de Ficosec.

Precisó que después de la problemática sufrida en 2008 y 2011 se tomaron cartas en el asunto y la Unidad Antisecuestro ahora es modelo en el ámbito nacional. Sin embargo, apuntó también que es cierto que en 2020 se registraron más secuestros desde el 2014.

También en materia de extorsión, específicamente en lo que se denomina el cobro del piso, se ha identificado subregistros, lo que genera una preocupación importante.

Las extorsiones se han concentrado principalmente en Ciudad Juárez y en el tema de secuestros se han concretado en Madera y Ciudad Juárez, indicó.