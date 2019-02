Hay hasta 70% más urgencias médicas en fin de semana

Ciudad Juárez— El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) refirió que la atención de personas que requieren cuidados médicos en los hospitales se incrementa hasta en un 70 por ciento durante los fines de semana, siendo atendida en su mayoría gente que sufrió algún accidente automovilístico en el que intervino alguien que consumió bebidas alcohólicas en exceso.

Por lo anterior, el IMSS exhortó a los guiadores a mantener las precauciones necesarias al conducir, tales como utilizar siempre el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y hacer un consumo moderado de bebidas alcohólicas.

Brenda Ramírez Vega, coordinadora auxiliar de Salud Pública de la delegación estatal del IMSS en Chihuahua, dijo que el alcohol ocasiona que las personas tengan reflejos más lentos y una percepción diferente de la realidad.

“Por ello, en ocasiones pierden el miedo, se desinhiben, no tienen precaución; se exceden en los límites de velocidad al conducir una unidad. Incluso, pueden perder el control de sí mismos y poner en peligro su vida”, dijo.

Ante lo anterior, Ramírez Vega recomendó no conducir en estado de ebriedad, respetar los límites de velocidad, mantener la distancia vial obligatoria entre vehículos, no utilizar el celular, y no escribir mensajes de texto mientras se maneja, evitar frenar bruscamente en curvas y utilizar el freno de motor, así como –en caso de conducir motocicleta– usar casco.

“Una congestión alcohólica puede ocasionar la muerte e incapacidades en un accidente vial”, precisó el Instituto a través de un comunicado de prensa.





[email protected]