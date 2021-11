Hay esperanza, podemos creer: Maru

Ciudad Juárez— En su intervención en el evento “Memoria y dignidad de las víctimas del campo algodonero”, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván aseguró que “hay esperanza y podemos volver a creer” y afirmó como parte de su administración, uno de los objetivos prioritarios es reconocer la dignidad de la persona humana, principalmente de las mujeres.

“No tenemos que esperar a que sucedan estas atrocidades para cuidar a las mujeres, vengo a decirles, primero pedirles una disculpa a los familiares y madres por esta desatención que hemos tenido en dos meses de gobierno, esta desatención que hemos tenido la acepto, pero no es justificación, es por eso que quiero pedirle a Margarita Blackaller, directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, un gran compromiso, te pido, te solicito, te exijo, que generemos este grupo interinstitucional para reunirnos aquí en Ciudad Juárez de manera bimestral y atender las recomendaciones y la sentencia de la Corte Interamericana”, afirmó.

De acuerdo con Campos Galván, además de ella, en dichas mesas de trabajo participaría el fiscal general del estado, el secretario de Seguridad Pública Estatal, el delegado de Programas de Bienestar Federal, el secretario de Salud de Chihuahua, DIF Estatal y autoridades locales.

“No me van a decir que no se puede, estas madres han luchado y no se han doblado y no se han rendido, ni agachado la cabeza, aquí está la representación de la ONU, del Gobierno Federal, la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, tenemos un alcalde comprometido con su ciudad y una gobernadora que no los va a dejar solos, hay esperanza y podemos volver a creer”, dijo.

Como parte de las actividades de ayer, se entregaron ofrendas florales y se hizo una guardia de honor para conmemorar a las víctimas del campo algodonero, además, también se abrió paso a 16 días de activismo para buscar a erradicar la violencia de género. (Eduardo Lara)