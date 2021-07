Hay en Juárez 70 mil ‘colgados’ de la luz

Ciudad Juárez— En Ciudad Juárez hay 70 mil tomas clandestinas o “colgadas” a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que generan una pérdida en la cobranza de la paraestatal de 2 mil millones de pesos.

Además son una de las causas de los apagones que se registran en la ciudad, se dio a conocer ayer en el Primer Foro Empresarial organizado por la CFE, al que acudieron líderes de la Iniciativa Privada, representantes de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

Las malas conexiones de quienes se roban la electricidad generan altas y bajas en el suministro de la energía, lo que afecta a los usuarios que sí pagan por el servicio, expuso el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Jorge Bermúdez Espinoza.

Agregó que de toda la zona norte del país, Juárez es la ciudad donde se registran más tomas de electricidad irregulares.

En el foro también se dio a conocer que además de los “colgados”, los apagones son consecuencia de los choques contra los postes de la CFE, el clima, los vientos y las mantas de los espectaculares que vuelan y se enredan con los cables de alta tensión, refirió.

“Las mantas de los espectaculares generan cortos en las líneas de alta tensión, cosas así de simples y que sin embargo pueden generar problemas muy fuertes para la ciudad, como los apagones”, manifestó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Mario Sánchez Soledad.

Expuso que la JMAS reportó más de 3 mil 200 apagones que han afectado sus pozos, los cuales se tienen que parar y después purgarlos o sacarles el agua para volver a encender, y esto provoca desperdicio de agua.

El presidente municipal dijo que en el foro la CFE presentó información, sus números y sus problemas.

“Traen un porcentaje alto de perdida de cobranza de consumo de energía eléctrica en Juárez, alrededor de 2 mil millones de pesos”, manifestó Cabada.

Anotó que los funcionarios de la paraestatal reconocieron las dificultades que han tenido “y nos dijeron cómo lo van a atender”.

Se reúnen a puerta cerrada

El evento se realizó a puerta cerrada en un hotel de la ciudad, y asistieron el gerente general de la CFE Distribución Norte, Eduardo Reynosa León, y el responsable de Suministro de Servicios Básicos en la División Comercial Norte, Adrián Martín Camacho Fernández.

Además, el responsable de la Zona Juárez Suministrador de Servicios Básicos, José Alejandro San Juan Uribe; subgerente de Planeación y Construcción Divisional, Alfredo Macías Cortés; subgerente de Operación y Mantenimiento Divisional, David Flores Cárdenas, y el superintendente de Distribución Zona Juárez, Alejandro Mauricio Hernández Estrella.

Con el pretexto de la veda electoral, los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad se negaron a proporcionar información a la prensa.

Los empresarios y el alcalde aseguraron que salieron satisfechos del encuentro.

“Yo creo que hemos dado un paso muy fuerte en cuanto a poder atender toda esta problemática porque estamos resolviendo para nosotros el más grande problema, que era la falta de comunicación”, mencionó el presidente de Coparmex.

Instalarán cuatro subestaciones

El coordinador de la región norte del Sindicato Único de los Trabajadores Electricistas, José Luis Santillana Ramírez, afirmó que para solucionar el problema de los apagones en Juárez se van a instalar cuatro subestaciones en los próximos cuatro años, de las cuales las dos primeras se inaugurarán a finales del 2021.

Agregó que los problemas en el suministro se han presentado por falta de planeación.

“Podemos presentar gráficas muy bonitas, subestaciones muy bonitas, transformadores muy bonitos, y todo lo que se habla de planeación, y ¿de la atención al cliente qué sucede?, se va a la energía eléctrica y todo lo que presentamos ya no tiene objeto porque la gente está molesta por falta de energía eléctrica, y no es por falta de energía eléctrica de las plantas, si no es por falta de una planeación que ahorita se dio a conocer a los empresarios”, aseguró.

Anotó que además en Juárez las instalaciones son muy antiguas, “tenemos 22 mil transformadores, muchos de ellos ya están un poco antiguos, hay que darles mantenimiento”.

Dijo que una de las soluciones es la creación de las cuatro subestaciones, cuyo costo por cada una va desde 100 millones hasta 300 millones de pesos.

“Ya estamos en un proceso de construcción de las subestaciones, unas se van a inaugurar a fin de año, las otras el próximo y las más difíciles hasta dentro de dos años”, afirmó Santillana.

Indicó que de los 700 transformadores que se van a colocar en Juárez, se han situado 170.

“Llevamos instalados 170, se dice muy fácil, pero imaginen una grúa o un equipo de trabadores cambiando un transformador, se lleva una maniobra de a veces hasta dos días por muchas razones, y estamos en 170 transformadores, pero vamos a llegar a 700 a final del año”, aseguró.

El presidente de la CMIC explicó que las subestaciones se instalarán en el suroriente de la ciudad.

“Van a solucionar gran parte de lo que es la problemática en la zona habitacional, industrial y comercial”, añadió Jorge Bermúdez.

