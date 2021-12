Hay en Chihuahua 20 variantes de Covid confirmadas

Ciudad Juárez.— En tanto sigue la incertidumbre por la espera de la variante de Covid-19 sudafricana B.1.1.529, ómicron, que según expertos circula sin detectarse, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDre) ha detectado en esta entidad una veintena de ramificaciones del SARS-CoV-2, todas con mayor virulencia, lo cual mantiene el llamado de “alerta” para la ciudadanía por parte de la Secretaría de Salud del Estado.

De acuerdo con la información, se tiene certeza de la Alfa, Beta, Gamma, Delta, Lambda y también Mu. No obstante, también se comprobaron otras 14: la R.1; la B.1.466.2; la B.1.1.318; la B.1.1.519; la C.36.3; B.1.214.2; B.1.427/B.1.429; B.1.1.523; B.1.619; la B.1.620; la C.1.2; la B.1.617.1; la B.1.526; la B.1.525. Ante tal panorama, el exhorto del gremio médico es continuar con sana distancia, higiene y cubrebocas.

Lo anterior mientras aún existe una elevada probabilidad de que la entidad sufra un revés epidemiológico. De acuerdo con el secretario estatal de la dependencia, Felipe Sandoval Magallanes, la semaforización, que por ahora es amarilla (riesgo moderado) puede retroceder hacia naranja (peligro alto) próximamente. Consultado en ese contexto, Lorenzo Soberanes Maya, del Colegio Médico, pidió no relajar la precaución.

“Insisto en que debemos mantenernos en alerta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) categoriza a las variantes en cuatro tipos: de bajo monitoreo, de interés, de preocupación y de gran consecuencia. Ahorita, aun y cuando tenemos reconocidas 20 variantes, que están muy bien definidas, sólo a 10 se les está dando más seguimiento, las de mayor interés internacional son Delta y ómicron”, externó el galeno.

Recalcó que no es que esta última no se encuentre en el territorio estatal, sino más bien no existe la inversión suficiente del Gobierno para su óptima detección. Sin embargo, destacó que es muy probable que esté entre los chihuahuenses, toda vez que la zona geográfica, por su cercanía con los Estados Unidos, promueve movilidad internacional, lo cual crea un escenario muy oportuno para su rápida propagación.

“Recordemos que en el caso de la detección de ómicron, que sigue en proceso, como son pruebas de biología molecular las que tienen que hacerse, que tienen costo más superior, no hay capacidad para llevarlas a cabo. Lo atribuyo más al factor económico, por eso no se ha podido comprobar la presencia, pero muy seguramente ya la tenemos”, afirmó Soberanes Maya y recalcó que debe continuar la cautela.

Nombres

1. Alfa

2. Beta

3. Gamma

4. Delta

5. Lambda

6. Mu

7. R.1

8. B.1.466.2

9. B.1.1.318

10. B.1.1.519

11. C.36.3

12. B.1.214.2

13. B.1.427/B.1.429

14. B.1.1.523

15. B.1.619

16. B.1.620

17. C.1.2

18. B.1.617.1

19. B.1.526

20. B.1.525