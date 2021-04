Hay aquí 3 nuevas cepas de Covid

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Una enfermera sostiene

Ciudad Juárez— Salud estatal confirmó ayer en Ciudad Juárez 42 contagios y tres defunciones por Covid-19, en medio de la presencia de tres nuevas cepas en la entidad que amenazan con una oleada de casos mientras se espera la vacunación de adultos mayores en este municipio.

Las variantes son la británica B.1.1.7, la californiana B.1429 y la brasileña P.1, siendo esta última la que tiene presencia en la frontera. Según médicos especialistas, resultan todavía más contagiosas que la original.

Señalaron que la naturaleza de los virus como el de Covid-19 es evolucionar y cambiar gradualmente. Sin embargo, añadieron, no se requiere de nuevas estrategias de prevención y no hay evidencia de que las vacunas actuales no funcionen contra las nuevas cepas.

En poco más de un año de contingencia sanitaria, en Juárez 2 mil 824 personas han muerto por Covid y suman 29 mil 872 contagios.

A nivel estatal hubo una ascendente marcada, pues ayer se confirmaron 313 positivos más, así como 18 difuntos y 200 recuperados, dio a conocer el director médico Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, quien apeló por el compromiso de los ciudadanos.

Chihuahua alcanzó los 59 mil 915 enfermos (5 mil 770 han fallecido y 51 mil 489 sanado oficialmente), confirmó el funcionario, e instó a la comunidad a no bajar la guardia pues advirtió del inicio de un ascenso, ya que las referidas cepas de coronavirus, aseguró, resultan todavía más contagiosas que la original.

“Estamos con un aumento de 979 casos (esta semana en el estado). Justo una cifra muy aproximada a lo que precedió aquel disparo terrible de octubre y noviembre en el que nos fuimos hasta 5 mil 337 casos por la fuerte replicación de este virus, que nos hace sonar las alertas de la oleada”, dijo Valenzuela Zorrilla.

Solicitó acatar las medidas de sana distancia, higiene y cubrebocas, pues en 28 de 30 hospitales de la red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) se contabilizan 323 internados, 67 de ellos intubados.

Hoy sábado se emitirán los detalles del semáforo epidemiológico que prevalecerá en el estado de Chihuahua, a través de un mensaje del secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera.