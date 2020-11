Hay 60 contagios en el Poder Judicial

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Sesenta personas empleadas en diversas áreas del Poder Judicial del estado han resultado positivas al virus de Covid-19 entre marzo y el pasado 15 de octubre, informó el director de Comunicación Social de dicha institución, Israel Hernández.

Entre los casos, agregó, se encuentra el de un juez fallecido en Ciudad Juárez –el Primero de lo Civil Tradicional en el Distrito Judicial Bravos, José Luis Ruiz Flores–, acaecido el 27 de octubre.

Hernández señaló que actualmente se está a la espera de resultados de las pruebas realizadas a otras 10 personas en toda la entidad, sin precisar cantidades por distritos.

Testimonios obtenidos en esta frontera indican, por separado, que tan sólo en la Ciudad Judicial local hay actualmente alrededor de cinco personas contagiadas.

“Mi esposa se contagió ahí en Ciudad Judicial, como a la segunda semana de octubre. Ella tiene problemas con los pulmones y le dio con ganas… tiene oxígeno porque estaba grave”, comentó Lucio Soria, cónyuge de Elizabeth de la Garza, de 62 años y que funge como jefa de sala.

También, aun cuando el Poder Judicial reportó de manera oficial que no ha habido diferimientos en las audiencias penales, entrevistas en las mismas instalaciones judiciales indicaron retrasos de meses para diversas etapas de los procedimientos.

“La audiencia de liberación estaba programada para marzo, pero entramos en código rojo y la cancelaron”, dijo Liliana R., hermana de una mujer sentenciada y que explicó haber esperado hasta octubre pasado para la reprogramación del encuentro, dilatando así la salida de su familiar del Centro de Readaptación Social (Cereso).

“Sí ha habido solicitudes de procedimientos no abreviados, que se consideran no urgentes… sí se ha retrasado”, agregó el abogado Alejandro Madrigal, defensor particular y entrevistado durante su ingreso a los tribunales.

Cancelan audiencias

El Poder Judicial del Estado –con alrededor de 3 mil empleados– emitió el pasado jueves un decreto acortando desde el 28 de octubre de ocho a cinco de la tarde el cierre del horario de atención al público en todos sus órganos jurisdiccionales; medida que estará vigente hasta el próximo 6 de noviembre.

A través de un acuerdo del Consejo de la Judicatura estatal, el Poder Judicial anunció también la suspensión de audiencias y notificaciones judiciales presenciales no urgentes.

“Se instruye a los titulares de los órganos administrativos y desconcentrados, a efecto de que se disminuya, al máximo, el trabajo presencial… durante el período de contingencia sanitaria”, indicó el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Hernández dijo que actualmente hay 23 de 36 jueces en todo el Distrito Bravos que trabajan a distancia, y que en materia penal se implementó desde marzo la realización de una parte de las audiencias judiciales a través de videollamadas.

“Las partes se conectan a través de un enlace que Gestión Judicial proporciona y, en ese caso, se ha avanzado sin problema y hemos tenido, tal vez, alrededor de cinco o diez conferencias en desarrollo”, dijo el funcionario.

“Y cuando uno de los participantes o el imputado no tienen conexión, el Tribunal facilita espacio y equipo para que puedan entrar; se les proporciona una tablet”, agregó.

En el ámbito civil y familiar, señaló Hernández, continúa la atención al público a través de citas, aunque sí se han registrado aplazamientos en las audiencias.