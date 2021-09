Hay 26 mil 366 mayores de 18 años sin vacunar

Ciudad Juárez— En Ciudad Juárez alrededor de 26 mil 366 personas no cuentan con ninguna vacuna anti-Covid-19, aseguró Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora regional de programas federales. Enfatizó que todavía se trabaja en definir una fecha para realizar una jornada extraordinaria para aquellos que se encuentran rezagados.

“Se está buscando una próxima fecha para poder atenderlos”, puntualizó la funcionaria de Bienestar, misma que exhortó a la población a mantenerse al pendiente de próximos anuncios que se vayan a dar, puesto que de momento se trabaja en terminar de inmunizar a otras comunidades para blindar al estado.

Destacó que de acuerdo con el registro oficial existen en Ciudad Juárez 958 mil 246 mayores de 18 años, que son los que contempla el Plan Nacional de Vacunación (PNV). Con base en ello, señaló que al menos 931 mil 880 cuentan con al menos una dosis y por tanto la diferencia entre ambas cantidades no ha sido inoculada.

“Lo que queda restante, de personas que no se han aplicado ninguna, son 26 mil 366, según el censo del Inegi y este sería nuestro número de rezagados, de los que no se han puesto ninguna, y hay un rezago de la pasada jornada (de 18 a 39 años) de 55 mil que no fueron por segunda dosis”, comentó la funcionaria.

Explicó que la cantidad de juarenses que no habrían ido por su dosis de refuerzo está todavía en análisis, puesto que existe la posibilidad de que una parte de estas personas hayan recibido el biológico en el vecino país a donde pudieron haber viajado, entre otras casusas. Por ello, apeló a la paciencia comunitaria.

“Probablemente estas personas se vacunaron en alguna otra ciudad o hasta en Estados Unidos. Se está haciendo todo ese análisis para poder reducir ese número, pero sí tendríamos ese rezago y, bueno, se busca una fecha para atenderlos, ya nada más es mantenernos al pendiente”, comentó Guzmán Argueta.

Analizan abrir fronteras

Esto en un contexto en el que recién culminó el Plan Binacional de Vacunación en la franja norte del país, con lo que se buscó igualar el número de inmunizados al del vecino país y ya se analiza la probabilidad de que puedan reabrirse otra vez las fronteras en flujo sur a norte, de nuevo, a partir del 21 de septiembre.

Desde el pasado 21 de marzo de 2020, por orden del entonces presidente norteamericano Donald Trump la circulación en ese sentido quedó limitada estrictamente a actividades esenciales y se restringió el flujo para actividades recreativas para mitigar al coronavirus, pero ahora ambos Gobiernos buscan darle revés.

Tanto el actual mandatario Joe Biden como su homólogo en México, Andrés Manuel López Obrador, buscan que las condiciones sean las más óptimas antes de que se otorgue el visto bueno de dejar atrás la determinación del cierre parcial de ingreso al vecino país.

avargas@redaccion.diario.com.mx