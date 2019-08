Hay 2 mil 500 autos en tres corralones

Ciudad Juárez— Unos 2 mil 500 autos que se encuentran en los tres corralones de la Operadora Municipal de Estacionamientos (OMEJ) fueron abandonados, debido principalmente a que los guiadores acumularon tres infracciones y son autos “chuecos” que no tiene papeles, afirmó el director de la descentralizada, Jorge Emilio Yáñez Arroyo.

“Si no tienen papeles es difícil recuperarlos; si no tiene documentos, no están legalmente importados, no están legalmente en el país en México y ya los dieron de baja del padrón de autos de Estados Unidos”, mencionó.

Agregó que los vehículos también son abandonados por choque, el conductor no tenía seguro de daños y sale más caro sacarlo y repararlo.

Yáñez explicó que los autos que entran porque el guiador iba conduciendo en estado de ebriedad salen en promedio en una semana.

Agregó que por eso motivo por semana ingresan unos 120 vehículos a los corralones.

Explicó que el otro 50 por ciento de los autos que están en los corralones, está por alguna investigación en transcurso de la Fiscalía General.

“Esos carros no quiere decir que estén abandonados sino que están en un proceso legal y esos carros pueden estará disposición de Fiscalía, por choque, por robo, por delito”, expuso.

Dijo que legalmente la Operadora puede rematar esos autos a los cinco o seis meses de que su dueño no fue por ellos.

“Pero damos de tiempo un año, un mínimo de un año, es como la política interna de que mínimo un año que este el carro en corralón y ya lo saco a remate”, anotó.

Dijo que para este año están programados dos remates de 270 cada uno, uno para el 15 de septiembre, y el otro para el 15 de octubre, aproximadamente.

“Todos están destinados para destrucción total, puede ser para venta de autopartes o para recicladora”, mencionó Yáñez.

Dijo que este año se realizó un remate y en esa ocasión salieron 550 autos.





