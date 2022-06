Hasta tres días para cargar combustible

Transportistas de combustible reportaron esperas de más de dos días para cargar en la Terminal de Abastecimiento y Despacho (TAD) que tiene Petróleos Mexicanos (Pemex) en la parte sur de esta frontera, un procedimiento que de manera normal, dijeron, debe tardar sólo dos horas.

De acuerdo con trabajadores entrevistados en el exterior de la TAD provenientes de lugares como Janos, Ojinaga, Ascensión y Chihua-hua, la congestión se ha presentado sobre todo en los últimos tres meses de este año, en el que también se ha observado un aumento en la presencia de conductores.

PUBLICIDAD

“Hemos durado hasta tres días aquí”, afirmó Jesús Chavira, que traslada combustibles para una estación de servicio en Ascensión, Chihuahua.

Pemex no respondió ayer una solicitud de información sobre esta acumulación de conductores.

En la TAD, ubicada en la carretera a Casas Grandes, decenas de tractocamiones permanecían ayer al mediodía estacionados tanto en la parte lateral de la arteria como en un terreno ubicado frente a la instalación de la empresa del Estado mexicano.

Los entrevistados mencionaron también que la TAD tiene once “llenaderas”, de las cuales nueve son para abastecer diésel y el resto gasolina.

“(Nos dicen que) escasea el combustible, no hay suficiente, porque hay muchos equipos (tractocamiones) para cargar, y luego las instalaciones de Pemex no están en las mejores condiciones para atendernos; en ocasiones están trabajando una o dos ‘llenaderas’ y no dan abasto, por eso tantas filas”, comentó otro entrevistado, que pidió no ser identificado por temor a sufrir mayores retrasos.

Otro transportista procedente de Jiménez señaló también que desde hace cuatro meses debió empezar a viajar hasta Ciudad Juárez debido a que en la TAD de Chihuahua le informaron que no había ya combustible.

Datos de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) indican que, por encima del despacho de los camiones foráneos, Pemex prioriza el abastecimiento de sus pipas, medio de transporte del combustible que está siendo más utilizado ante las tomas clandestinas en los ductos.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx