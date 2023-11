Ciudad Juárez.- En el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, Susana Montes, madre de María Guadalupe Pérez Montes, de 17 años y quien desapareció el 31 de enero del 2009 cuando fue al Centro a comprar tenis, dijo ayer que a pesar de los años que tiene su hija desaparecida y del cráneo que le entregaron, la seguirá buscando: “Hasta que Dios me dé licencia voy a seguir en la búsqueda de lo que falta”.

Indicó que María Guadalupe está dentro del caso del Arroyo El Navajo, y a pesar de que hubo un juicio, a ella le entregaron sólo el cráneo y no está conforme.

“Ya hay gente detenida, pero estoy a la espera de lo que falta de mi hija; yo tuve una hija completa, no la tuve en pedacitos”, manifestó.

Aseguró que después de las desapariciones de tantas mujeres, “no ha cambiado absolutamente nada, desgraciadamente seguimos igual, es un dolor tan grande seguir viviendo con esto, es algo inaudito para mí como madre”.

La mujer asistió ayer a un evento que realizó el Municipio en la mañana en el memorial del Campo Algodonero, ubicado en Paseo de la Victoria y Ejército Nacional.

“Aquí no hay perdón ni olvido con lo que está pasando, esto para nosotras es un recinto, es algo sagrado. A veces no nomás es celebrar la no violencia contra las mujeres, es algo que para mí sinceramente se debería hacer más seguido, no nomás este día”, manifestó Susana.

Por exigencia internacional

En el 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al Gobierno la construcción de ese monumento para dignificar la memoria de las mujeres víctimas de feminicidio en la frontera, derivado del hallazgo de ocho cuerpos de mujeres en noviembre del 2001 en ese sitio donde se sembraba algodón.

El memorial se erigió en el año 2011 para recordar a Esmeralda Herrera Monreal, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Merlin Elizabeth Rodríguez Sáenz, Claudia Iveth González, Laura Berenice Ramos Monárrez, Mayra Juliana Reyes Solís, María Rosina Galicia y una mujer aún no identificada, se recordó ayer.

“A ellas, sus familias, y en particular a las madres buscadoras, externamos nuestro respeto y acompañamiento. El Campo Algodonero es un llamado permanente a renovar nuestro compromiso personal, comunitario e institucional para que todas las mujeres y niñas tengan acceso a una vida libre de violencia”, expresó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

El presidente municipal, acompañado de su esposa Rubí Enríquez y de la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, colocó una ofrenda floral para recordar a las jóvenes que en el año 2001 fueron víctimas de feminicidio.

Junto con las señoras Susana Montes, Norma Lagunas y Carmen Castillo, madres de mujeres desaparecidas, y Yadira Cortés de la Red Mesa de Mujeres, hicieron una pequeña guardia de honor frente a las placas de quienes que no han llegado a sus hogares.

Además al evento asistieron funcionarios municipales.

acastanon@redaccion.diario.com.mx