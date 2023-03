Ciudad Juárez.— El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar manifestó que en los hechos de la estación migratoria donde murieron 39 migrantes “tiene que haber una investigación que dé hasta las últimas consecuencias”.

“Lo que pasó ahí no estuvo bien, no hay manera de que nadie pueda justificar eso, y se va a entrevistar también a los migrantes y se hará una investigación como ustedes vieron, la autoridad ya determinó algunos de los responsables de no abrir la reja, eso fue criminal”, indicó, luego de que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, declaró este miércoles en la Ciudad de México que hay ocho probables responsables.

PUBLICIDAD

“Evidentemente en un hecho tan lamentable como éste, pues hay declaraciones políticas, lo que nos debe de interesar son las investigaciones, es decir que se cumpla con la ley, que se dé castigo a los responsables de esta terrible tragedia y que la autoridad actúe de esta manera”, subrayó.

Aseguró que se debe actuar hasta las últimas consecuencias “y nosotros como autoridad municipal debemos contribuir y colaborar en todo lo que se nos pida”.

El Gobierno federal mexicano reportó este miércoles en la tarde que no había detenidos en los hechos ocurridos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), sino sólo ocho probables responsables identificados, la mayoría de la empresa privada contratada para trabajos de seguridad.

“Al momento se tienen identificadas inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos: dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes”, dijo ayer la secretaria de Seguridad Publica y Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.