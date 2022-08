Hasta encontrarles…

Diana Rocío tenía 18 años de edad y quería entrar a estudiar psicología a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), pero el primero de abril de 2011 tomó un camión de transporte público para ir de la la colonia Felipe Ángeles a la zona Centro, y desapareció. Por lo que desde entonces su mamá se ha dedicado a buscarla.

En el marco de la Jornada de Oración por la Paz, su pesquisa fue difundida a través de las redes sociales de la Diócesis de Ciudad Juárez, junto a los rostros de decenas de hombres y mujeres víctimas de desaparición y asesinato, con la petición de orar por las familias y el exhorto a los fronterizos para que se conviertan en artesanos y mensajeros de la paz.

“Estamos en busca de más paz, porque ya es lo único ahorita, la fe, la esperanza, la paz. Estamos buscando paz, porque nuestros corazones, como el mío desde hace once años, y el de muchas mamás, están en desasosiego hasta no encontrar a nuestras hijas. Ahorita es por medio de la fe y la esperanza que nos movemos, porque ya sabemos que las autoridades son nulas totalmente, no tenemos respuestas, no hay nada. Es muy triste ver cómo sigue la violencia, cómo siguen desapareciendo hombres, mujeres, niñas, niños. Es tremendo”, externó Rosa María Hernández Díaz, madre de Diana Rocío Ramírez Hernández.

Con un mandil rosa de plástico con la fotografía de su hija, Rosa María participó el jueves pasado en la procesión y vigilia de oración por la paz, en donde integrantes del Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia (conformado por familiares de hombres desaparecidos) y madres de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez cargaron una cruz con los rostros de sus hijas e hijos en el altar de El Punto.

“Ya son muchos años de que nuestras familias están cuarteadas, nos faltan, nos faltan, y ahorita la fe es lo único que nos hace estar presentes para seguir buscándolos, buscándolas y que sepan que hasta encontrarlos, hasta encontrarlas vamos a descansar”, dijo la madre.

“Oremos por las familias que han perdido a algún ser querido. Que dentro de esta Jornada de Oración Por la Paz sigan encontrando refugio en nuestro Padre para continuar con su búsqueda o resignación. ¡Seamos artesanos y mensajeros de la paz!”, compartió la Iglesia católica de esta frontera al difundir los rostros de las víctimas de la violencia.

El rostro de Jacobo Orozco García, desaparecido el 10 de noviembre de 2014 en Puerto Palomas de Villa, municipio de Ascensión, cuyos padres participaron también en el evento que reunió a miles de fronterizos, es también difundido por la Diócesis de Ciudad Juárez.

“Jessica desapareció el 7 de julio del 2011 cuando acudía al Centro de la ciudad a buscar empleo en período vacacional, ya que se encontraba estudiando el cuarto semestre de preparatoria. Nunca regresó a su casa. Su madre puso el reporte de desaparición el 8 de julio tras no encontrarla en hospitales, estaciones de Policía, con amigos y familia”, se lee en la pesquisa de Jessica Ivonne Padilla Cuéllar.

“Seguimos en la búsqueda hasta encontrarlos a todos. Fecha de desaparición: 2 de febrero del 2017. Lugar de desaparición: Ciudad Juárez, Chihuahua”, dice la imagen con el rostro de Rigoberto Corral Lazca, desaparecido a los 52 años de edad.

Claudia Soto Castro tenía 19 años, cuando salió el 16 de marzo del 2011 de casa de su madre rumbo a la zona Centro de la ciudad, a dejar solicitudes de empleo.

Después de buscarla con su familia y amigos, la madre presentó la denuncia de desaparición, dice la pesquisa.

