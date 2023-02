Hasta en EU despierta interés el gato ‘mexicle’

Ciudad Juárez.- Gran demanda ha tenido el gato egipcio tatuado que se aseguró en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, afirmó el director general de Ecología, César Díaz Gutiérrez.

Hasta el momento unas 50 personas lo han solicitado en adopción, incluso a funcionarios municipales y hasta al propio alcalde, al igual que asociaciones civiles de México y Estados Unidos.

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar dijo que se buscará un mecanismo transparente para entregarlo a un hogar.

“Ha despertado mucho interés, respetamos mucho eso, no creo que el Ayuntamiento deba quedárselo, ya lo está viendo la Dirección de Ecología, lo más importante sería darlo en adopción a alguien que lo cuide, que lo trate bien y que no haya favoritismos, porque hasta mensajes he recibido yo: ‘oye, pásame el gato’”, declaró.

El director de Ecología afirmó que el gato ya fue liberado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, una vez que fue rescatado del Cereso, y ya se puede entregar en adopción.

Dijo que el animal llegó a las instalaciones del centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM) con una conjuntivitis y una infección del ojo, lo cual ya se trató por los veterinarios de Bienestar Animal, y se va a esterilizar este día para poderlo dar en adopción.

“Ya estamos viendo la forma de entregarlo en adopción, va a ser de manera muy transparente y sobre todo ver que efectivamente quien lo vaya a tener sí vaya a tener las condiciones”, puntualizó.

El funcionario aseguró que el gato no requiere comida especial, “pero es muy comelón, es un gato muy juguetón, está muy acostumbrado a estar con las personas, no es violento, para nada”, afirmó.

El gato es de raza egipcia, tiene tres años de edad y cuenta con dos tatuajes que identifican a grupos criminales.

“Hay algunas asociaciones, incluso nos hablaron de Monterrey, de Guadalajara y de Los Ángeles, que lo quieren”, manifestó el director de Ecología.

Dijo que aparte hay una agrupación de El Paso, Texas, que lo solicitó.

“Lo que nos comentan es que tienen toda la capacidad para resguardarlo, y obviamente ya no lo darían en adopción, se quedarían con él”, expuso Díaz Gutiérrez.

Aseguró que se ideará la forma de entregarlo a quien tenga las condiciones para tenerlo, y que no haya influencias ni favoritismo de por medio para elegir al nuevo dueño de la mascota.

